Siti bio spreman da plati 100.000.000, Pavlović odbio transfer

Nije želeo momak srpskih korena da napušta grad u kojem je rođen i klub u kojem je ponikao.

"Pre svega, ogromna je čast kada te pozove klub kao što je Mančester Siti. Ali ja sam odrastao u Minhenu, čitav život sam ovde i igram samo za Bajern. Moja porodica i prijatelji žive ovde, tako da za mene nema ništa bolje. Zbog toga mi nije bilo teško da donesem odluku", jasan je Pavlović.

Osvrnuo se mladi vezista i na želju Građana da uskoči u kopačke Zlatne lopte.

"Svi znaju kakva je klasa od igrača Rodri. Nije slučajno proglašen najboljim na svetu. Normalno da je velika čast kada vas porede sa njim, biće mi to motivacija da budem još bolji i ostvarim sve ciljeve. Želim da napredujem i ustalim se među elitne igrače u svetu fudbala", objasnio je Pavlović i dodao da mu je cilj da ove sezone sa Bajernom osvoji sve trofeje, a posebno Ligu šampiona.

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S obzirom na okolnosti i kazne koje čekaju Mančester Siti zbog finansijskih malverzacija, ali i igrače koje su Građani doveli tokom leta, deluje da je Pavlović doneo ispravnu odluku. Sa zadatkom da nadomeste Rodrijev odlazak u Siti su stigli Enco Fernandez, Eliot Anderson i Ajub Buadi, zbirno plaćeni astronomskih 375.000.000 evra.

Pritom, i ove sezone uživa ogromno poverenje Vensana Kompanija kao standardan u najboljoj postavi. Ukupno je Aleksandar Pavlović za prvi tim Bajern Minhebna odigrao 107 utakmica, što je imajući u vidu njegove godine (22) fantastičan podvig. Jasno je zašto su Građani hteli da ga plate devetocifrenim iznosom.