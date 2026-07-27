Sjajan posao Železničara: Vratio se Karikari za 600.000 evra

Na taj način rukovodstvo Železničara je dobilo bitku sa nekoliko klubova, uključujući između ostalih i Partizan. Pre nekoliko sedmica čelnici crno-belih su želeli da dovedu Afrikanca (tada se još nije pominjao Že iz Gectepea), ali su tada naišli na prepreku u vidu zahteva Danaca da obeštećenje iznosi 850.000 evra, da se 80 odsto novca uplati odmah i da Horsens zadrži procente od dalje prodaje. To je bilo početkom juna.

Skoro dva meseca kasnije, okolnosti su se promenile, cena je pala i Železničar je ugrabio priliku da pojuri Karikarija, iako je snažni centarfor imao pozive Krakovije i Korone iz Poljske, želeo ga je Nefči iz Azerbejdžana, kao i jedan predstavnik saudijskog fudbala. Na kraju je presudila želja igrača da se vrati u dobro poznatu sredinu, jer je prošle sezone, na pozajmici, postigao devet i namestio još dva gola na 28 utakmica našeg šampionata. Posebno dobar utisak ostavio je na mečevima sa Partizanom, Vojvodinom, OFK Beogradom... Dakle, klubovima iz gornjeg doma tabele.

Nekadašnji član ubskog Jedinstva, gde se i afirmisao, zaoštriće konkurenciju u napadu Železničara, gde su trenutno Dušan Jovanović, Sumaila Vasiju, ali i letošnji novajlija iz Đenove David Ankaje.