Skaloni: Slažem se s Jamalom, Francuska – Španija je finale pre finala

„Slažem se. Mislim da to što kaže nije pogrešno. Još pre Svetskog prvenstva smo govorili da su među favoritima. Španija je zasluženo pobedila Belgiju u ranijoj fazi. Francuska je podigla nivo igre protiv Maroka. Ali nažalost, samo jedan od ova dva tima će stići do finala“, odgovorio je Skaloni.

Što se tiče meča Argentine sa Švajcarskom, selektor najavljuje minimalne izmene u sastavu.

„Već sam nekoliko puta izveo isti tim, ne bi bilo nerazumno da učinim isto. Ipak, moglo bi da bude nekih promena. Sastav će biti sličan onom od pre nekoliko dana“.

Otkrio je Skaloni da je Argentina pre početka Mundijala imala velike probleme sa povredama.

„Izmene koje smo napravili imale su za cilj unapređenje tima. Uvek mislimo na tim. Napravili smo neke sitne korekcije. Na početku trening kampa situacija je izgledala prilično loše zbog povreda, iako igrači to nisu znali, ali uspeli smo da se izvučemo“.

Osvrnuo se selektor Argentine i na narednog rivala Švajcarsku.

„Nema istih, niti lakih protivnika. To svi znamo. Švajcarska je veoma dobar tim, uvek se takmiče i izlaze na kraj sa izazovima. Imaju veliku tradiciju i iskusne igrače. Biće težak protivnik i nisu bez razloga ovde. Imaju nekoliko zanimljivih igrača, posebno u pogledu fizičkih predispozicija“.

A, bacio je Skaloni još jednom pogled na meč sa Egiptom.

„Preživeo sam tu utakmicu sa mnogo emocija. To je izgledalo kao neverovatna predstava. Slične stvari su se dešavale u fudbalu, ali na Svetskom prvenstvu... To nije bilo samo do 11 igrača na terenu, već i do onih koji su ušli, i onih koji su na klupi. Izgleda da je ovo Mesijevo poslednje Svetsko prvenstvo, i to sve čini još emotivnijim“.

Kada je već pomenuo Mesija... Dosta se priča o tome da se genijalni fudbaler vrlo malo kreće na utakmicama.

„Leo skoro uvek trči istim tempom. Nije stvar u tome da li trči više ili manje. Mnogo je odlučniji, a tim mu mnogo pomaže. Dobro se pripremio i to donosi rezultate. Daje sve od sebe, i to se vidi. Anri, koji mu je bio saigrač, rekao je da je Mesi mašina kada oseti opasnost. To me ne iznenađuje. Ljudi koji ga ne poznaju dobro sigurno ne bi očekivali da bude najbolji. Dokle god ima motiva, biće najbolji“.

Ako ponovo bude dosuđen penal za Argentinu, jasno je ko će ga šutirati i pored dosadašnjih promašaja.

„Ne bi mi palo na pamet da mu išta (Mesiju, prim.aut.) govorim, neka radi šta želi. Mi se krećemo i prilagođavamo u zavisnosti od njega“.

Osvrnuo se Skaloni i na stalne priče kako FIFA protežira Argentinu.

„Davno, još 1986. godine, takođe su govorili da nas favorizuju. Otkad znam za sebe, Argentina je uvek na meti jer smo uvek jedan od najatraktivnijih timova na turniru. Biće mnogo ljudi koji ne žele da pobedimo. To utiče na igrače, koji to koriste kao podsticaj da se pobune i igraju još bolje. Uz VAR je teško dobiti pomoć, nema mesta za pogrešna tumačenja. Lisandru su nagazili nogu i to je faul. To nije promena poseda, gol se poništava. Nema tu nikakvog favorizovanja, danas je do toga veoma teško doći“.

Ispričao je selektor Argentine i kako bi voleo da ljudi pamte ovaj tim.

„Želim da nas pamte kao tim koji se nikada nije zadovoljavao postignutim. Da sutra bilo koje dete koje navija na ulici može da sanja o tome da bude ovde. Nikada nisam bio šef stručnog štaba u nekom klubu, ali reprezentacija je upravo to. To je strast“, poručio je Lionel Skaloni.