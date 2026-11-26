Žreb za grupe je održan večeras u Sava centru, pred probranim gostima iz sveta evropskog fudbala. Ovo će biti posebno zanimljiv šampionat jer ga zajednički organizuju Srbija i Albanija. Otvaranje će biti u našoj zemlji, dok je finale pripalo Tirani, koja realno gledano ima najmoderniji i dovoljno veliki stadion u ove dve zemlje.

„Ovo je najveći fudbalski događaj u našoj zemlji u poslednjih 50 godina. Želimo da opravdamo veliko poverenje UEFA. Ovo je velika prilika za našu veoma talentovanu generaciju, da se prvo svi odazovu i da pokažu svoj kvalitet“, rekao je Branko Radujko, generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije uoči početka žreba.

Kuglice su izvlačili bivši mladi reprezentativci Gojko Kačar (Srbija), Bekim Balaj (Albanija), Rajan Babel (Holandija), Kristijan Zakardo (Italija).

Dva domaćina, realno, nisu najsjajnije prošla. Dok je Srbija upala u grupu sa Engleskom, Fracuskom i Poljska, Albaniji su zapali Španija, Italija i Finska. U ostalim grupama igraće: u C – Portugalija, Grčka, Hrvatska i Češka, a u D – Norveška, Belgija, Nemačka i Holandija.

Prvenstvo Evrope igraće se od 16. juna do 3. jula, a domaćini će biti četiri stadiona u Srbiji (Partizan, TSC, Loznica i Leskovac) i četiri u Albaniji (dva u Tirani, Skadar i Elbasan).