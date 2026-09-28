Penjaroja pred duplo gostovanje: Si putuje u Pariz, Lovernj će možda biti spreman za Bajern

„Sada je najvažnije da nastavimo da gradimo tim. Milano nam je bila prva utakmica. Odigrali smo dobar meč, ali sada je pred nama nova utakmica. Posle pobede ili poraza, naredna utakmica je uvek drugačija. Ovo će biti prvo gostovanje, protiv Pariza koji igra potpuno suprotno od Milana. To je opasan tim. Žele da igraju brzo, žele da postignu poene u prvim sekundama napada i moramo da budemo spremni da zaustavimo, pre svega, njihovih prvih osam-devet sekundi u napadu. Pariz je u odbrani veoma agresivna ekipa. Često igra odbranu sa preuzimanjima, ali mnogo puta i veoma agresivno, posebno u situacijama nakon pik-en-rola.“

Novinare na Partizanovom treningu pred put i dalje je zanimala sjajna odbrana koju su crno-beli igrali protiv Milana prošlog petka:

„Milano je tek prva utakmica. Možemo da budemo zadovoljni, ali to je samo prvi meč. Sada je trenutak da ostanemo mirni i nadamo se da ćemo u narednim utakmicama moći da igramo veoma dobru odbranu.“

Utorak, 20.45: (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)

Posle povrede Dereka Vilisa, u timu će ga zameniti Bandža Si, koji putuje sa ekipom u Pariz. Premijeru je propustio i Žofri Lovernj, a njegov povratak je na vidiku.

“Marfijev zakon, zar ne? Moramo da dodamo još jednog igrača u ekipu, posebno na poziciji četiri. U našoj prvoj zvaničnoj utakmici Derek je mogao da igra samo jedan minut. To je problem. Sada imamo opciju sa Sijem koji je poslednjih pet-šest nedelja trenirao sa nama. Žofri bi trebalo da se vrati verovatno za tri ili četiri dana. Mislim da nije moguće da igra protiv Partizana, ali za meč protiv Bajerna situacija trenutno napreduje.“

Penjaroja veruje u svoj tim, ali upozorava da je pred njim ozbiljan izazov:

„Imam poverenja u svoj tim jer dobro treniramo i imamo dobru atmosferu. Mislim da imamo još mnogo vremena da napredujemo i u napadu i u odbrani. Stav igrača je veoma pozitivan. Ali igrati na gostujućem terenu u Evroligi nije lako i sutra nas očekuje težak meč. Moramo da budemo spremni jer je Pariz veoma atletska ekipa i to je još jedan izazov za nas da se nadmećemo sa drugim timom koji je potpuno drugačiji od Milana.“