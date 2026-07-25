Slovenac došao u Jedinstvo za direktora i odmah doveo brata

Možda bi mogla da bude slučajnost da su u pitanju ista prezimena, međutim, slovenački list Ekipa kaže da su u pitanju braća.

Ekipa u tekstu o ovom transferu kaže:

„Prvi potez novog sportskog direktora je bio da dovede u klub brata, golmana. Nepotizam? Porodična stvar? Ne možemo da sudimo na prvu loptu, ali jeste pomalo neobično da novi sportski direktor dovede brata u klub“.

U Jedinstvu nisu videli ništa tu neobično, pa su povodom dolaska novog golmana objavili:

„Mladi slovenački golman u Jedinstvo dolazi sa željom da napravi novi korak u svojoj karijeri i doprinese ekipi u sezoni koja je pred njom. Iako mlad, Ribič iza sebe ima iskustvo rada u slovenačkom fudbalu, a u novoj sredini imaće priliku da nastavi sa razvojem i napredovanjem“.