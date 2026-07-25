Slovenac došao u Jedinstvo za direktora i odmah doveo brata
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Vreme čitanja: 1min | sub. 25.07.26. | 20:33
Posle Žige Ribiča stigao Jure Ribič
Nova lica u Jedinstvu s Uba. I pomalo neobični potezi. Za novog sportskog direktora izabran je Žiga Ribič. Slovenac kojem je preporuka za posao bio rad u Krškom i u Celju.
A, danas je novi direktor povukao prvi potez. I doveo – brata. Novi golman Jedinstva je Jure Ribič.
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Možda bi mogla da bude slučajnost da su u pitanju ista prezimena, međutim, slovenački list Ekipa kaže da su u pitanju braća.
Ekipa u tekstu o ovom transferu kaže:
„Prvi potez novog sportskog direktora je bio da dovede u klub brata, golmana. Nepotizam? Porodična stvar? Ne možemo da sudimo na prvu loptu, ali jeste pomalo neobično da novi sportski direktor dovede brata u klub“.
U Jedinstvu nisu videli ništa tu neobično, pa su povodom dolaska novog golmana objavili:
„Mladi slovenački golman u Jedinstvo dolazi sa željom da napravi novi korak u svojoj karijeri i doprinese ekipi u sezoni koja je pred njom. Iako mlad, Ribič iza sebe ima iskustvo rada u slovenačkom fudbalu, a u novoj sredini imaće priliku da nastavi sa razvojem i napredovanjem“.