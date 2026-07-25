Saragosa želi da vrati uloženo za Baždara, pomoć možda stigne od Herenvena
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 20:36
Holanđanima potreban klasičan napadač
Verovali su u Saragosi pre dva leta da bi Samed Baždar mogao da bude pogodak. Nije poznat kao veliki trošadžija i prvi put još od vremena posle pandemije se otvorila, uplatila je Partizanu koliko je i Borusiji Dortmund za Šinđija Kagavu – 3.000.000 evra. Bio je to poslednji transfer za koji je nešto više izdvojila i nije joj se isplatio. Slična je priča i sa igračem koji je odabrao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu.
Kako zna i ume Saragosa pokušava da vrati uloženo, želi da se rastane sa napadačem odraslim u Humskoj, međutim, ne ide klubu iz Aragona. Nekoliko opcija mu je već propalo, ali se pojavila nova. Prema pisanju portala Sportsport.ba ruku spasa bi Samedu Baždaru mogao da pruži Hereven.
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Zimus je Samed Baždar poslat na pozajmicu u Jagjeloniju, poljski tim je pozajmicu platio 100.000 evra i ubačen je opcioni otkup u visini od 2.000.000 evra. Nije aktiviran i vratio se nekadašnji igrač Partizana u španski klub. Ali, nastali su u međuvremenu problemi. Saragosa je ispala iz Segunde u Primeru RFEF, što je treći rang takmičenja, pride je srušila La Romaredu i gradi novi stadion...
Elem, finansijska situacija se neće tako brzo stabilizovati, pa je klubu iz Aragona novac preko potreban. Želi da vrati ono što je potrošila za otkup reprezentativca Bosne i Hercegovine, ili makar približno, no ne polazi joj za rukom.
Prvi se javio Sankt Galen i dostavio je ponudu od 2.000.000 evra – odbijeno. Zatim je Šturm iz Graca poslao upit da li može da ga dovede na pozajmicu i otkupi ga za 1.000.000 evra – takođe odbijeno. Bio je u priči i Aik iz Stokholma, ali se povukao. I baš kada je delovalo da će mu se boravak u Saragosi odužiti, Herenven se u ukazao.
Za sada nema konkretnijih detalja oko toga šta Herenven nudi Saragosi za Sameda Baždara, ali je Holanđanima potreban klasičan napadač i u priču mu se uklapa reprezentativac Bosne i Hercegovine. Imaju samo Dilana Ventea, pa bi mogao da dobija minutažu u kontinuitetu, možda i da postane prvi izbor...
Ali, prvo mora da ode ponuda na Saragosinu adresu i da je ona prihvati.
Saragosa je ovoga leta već prodala Alea Gomeša u Veneciju za 2.000.000 evra. Ni cent nije uložila prilikom dovođenja igrača, a najzvučniji transfer je povratak Andera Erere u klub u kome je načinio prve korake kao senior i čiji dres je nosio i u mlađim kategorijama.