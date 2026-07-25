Saragosa želi da vrati uloženo za Baždara, pomoć možda stigne od Herenvena

Verovali su u Saragosi pre dva leta da bi Samed Baždar mogao da bude pogodak. Nije poznat kao veliki trošadžija i prvi put još od vremena posle pandemije se otvorila, uplatila je Partizanu koliko je i Borusiji Dortmund za Šinđija Kagavu – 3.000.000 evra. Bio je to poslednji transfer za koji je nešto više izdvojila i nije joj se isplatio. Slična je priča i sa igračem koji je odabrao da predstavlja Bosnu i Hercegovinu.

Kako zna i ume Saragosa pokušava da vrati uloženo, želi da se rastane sa napadačem odraslim u Humskoj, međutim, ne ide klubu iz Aragona. Nekoliko opcija mu je već propalo, ali se pojavila nova. Prema pisanju portala Sportsport.ba ruku spasa bi Samedu Baždaru mogao da pruži Hereven.