Vinisijus traži najveću platu u Evropi! Arsenalom ucenjuje Real?

Podsetimo, Vinisijus trenutno zarađuje oko 15.000.000 evra neto po sezoni. Bez bonusa. Primera radi, Kilijan Embape ima sličnu neto godišnju platu (sa bonusima može da dođe do 19.000.000 evra po sezoni).

Ali…

Embape je prilikom dolaska kao slobodan igrač dobio bonus za potpis vredan 125.000.000 evra koji je ravnomerno podeljen tokom petogodišnjeg ugovora. Dakle, na neto platu ima još 25.000.000 evra po sezoni što njegovu zaradu penje na preko 40.000.000 evra godišnje. Pride što ima 80 odsto zarade od marketinških prava što Real nikada nikome nije dozvolio jer se taj deo obično delio 50:50 između Kraljevskog kluba i njegovih najvećih zvezda.

Jasno je da ovakva situacija i razlika u zaradi nikako ne prija Vinijevom egu. Zato Brazilac za produžetak saradnje traži ugovor vredan 30.000.000 evra neto po sezoni! Plus 15.000.000 evra samo za potpis kao bonus za lojalnost. Real na to neće pristati jer bi ga Vinijev bruto ugovor koštao preko 55.000.000 evra godišnje. Ali je spreman da mu ponudi povišicu na 20.000.000 evra neto.

Vinisijus za sada nije pristao na tu vrstu povišice, ali ni Real nema nameru da podiže ulog. Dve strane su zapele u svojim zahtevima i daleko su od dogovora. Sa Arsenalom na horizontu, raste pritisak na Real. Iako je malo verovatno da bi i londonski klub dao Brazilcu ono što traži u Madridu.

Najplaćeniji igrač Premijer lige je Erling Haland sa oko 18.000.000 evra neto u Mančester Sitiju, dok u Arsenalu najviše zarađuje Bukajo Saka sa oko 10.000.000 evra neto godišnje. Zamislite situaciju da Vinisijus dođe i dobije tri puta veću platu?!

Sve ovo deluje kao vrsta pritiska brazilskog napadača na madridski klub da mu ponudi bolje uslove. Pogotovo što zna da je važan novom treneru Murinju koji želi miran ulazak u sezonu bez velikih afera i kontroverzi, što ova situacija oko Vinijevog ugovora svakako jeste.

Ali, teško je poverovati i da će Florentino Perez popustiti pod pritiskom. Ukoliko dođe Jan Diomande, Real bi na pozicijama u napadu možda i mogao da podnese odlazak Vinisijusa.

Murinjo vidi Embapea na krilu, a tu su još Braim Dijaz, mladi Mastantuono, novajlija Bernardo Silva, zatim Rodrigo na čiji oporavak se čeka... Ne bi bilo čudo da Murinjo promeni uloge Belingemu ili Ardi Guleru. Ili da dođe još neko pojačanje…

Ulazimo u poslednjih mesec dana prelaznog roka i teško da će Real čekati finiš pijace da bi rešio jednu od najvažnijih stvari u timu. Ako Vinisijusa interesuje samo novac, on ga sigurno čeka u Saudijskoj Arabiji, a Real bi mogao da zaradi na njegovom obeštećenju i investira taj novac u neko jeftinije pojačanje.