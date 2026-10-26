Čekao je, patio i sanjao, a sada mu se svet klanja: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu!

Prethodno je proglašena i najbolja fudbalerka sveta, a priznanje je pripalo Aleksiji Puteljas. Španska reprezentativka i fudbalerka Barselone osvojila je treću Zlatnu loptu u karijeri, posle trijumfa 2021. i 2022. godine. Time se izjednačila sa zemljakinjom Aitanom Bonmati, koja je prestižnu nagradu osvajala tri godine uzastopno, 2023, 2024. i 2025.

Najemotivniji trenutak večeri usledio je kada je Hari Kejn uzeo mikrofon i počeo da zahvaljuje ljudima koji su ga pratili na putu do najvećeg individualnog priznanja. Posebno mesto u njegovom govoru zauzeli su roditelji, kojima je odao priznanje za podršku tokom odrastanja.

"Živeli smo za fudbal, pričali smo o fudbalu. Hvala vam što ste mi preneli svu svoju ljubav prema fudbalu. Mama i tata, nikada niste vršili pritisak na mene, ali ste me uvek podsticali da budem bolji. Hvala vam, volim vas“, poručio je Kejn.

Potom se obratio i deci, koja su svečanost pratila od kuće.

"Jedva čekam da se vratim kući i proslavim ovo sa vama. Volim vas".

Posebno emotivnu poruku ostavio je za svoju ženu Kejt, koju je nazvao svojom najboljom prijateljicom i osobom bez čije podrške ne bi ostvario snove.

"Kejt, moja ženo i moja najbolja prijateljice. Prošli smo kroz uspone i padove, ali ti si uvek bila tu. Imao sam osećaj da si ovu nagradu želela čak i više od mene. Znam da su moji snovi postali tvoji i da si se žrtvovala zbog mene. Ovo je trofej za nas oboje. Hvala ti, volim te i jedva čekam da proslavimo zajedno“, rekao je vidno emotivni Englez.

Nije zaboravio ni klub u kojem je proveo najveći deo karijere, iako je upravo iz njega otišao u potrazi za trofejima.

"Želim da izarazim zahvalnost i Totenhemu“, izgovorio je Kejn tokom obraćanja, što je izazvalo i pomalo kiseli osmeh voditelja Tijerija Anrija, nekadašnjeg asa ljutog gradskog rivala Arsenala.