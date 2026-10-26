Čekao je, patio i sanjao, a sada mu se svet klanja: Hari Kejn osvojio Zlatnu loptu!
Vreme čitanja: 4min | pon. 26.10.26. | 23:55
Englez dočekao da u 34. godini ugrabi najznačajnije individualno priznanje u svetu fudbala ispred drugoplasiranog Embapea i trećeplasiranog Jamala
Hari Kejn je najbolji fudbaler sveta za 2026. godinu! Engleski golgeter i napadač Bajerna osvojio je prvu Zlatnu loptu u karijeri, pošto je na svečanoj ceremoniji u Londonu iza sebe ostavio najveće konkurente, Kilijana Embapea i Lamina Jamala. Jedno od najprestižnijih individualnih priznanja u svetu sporta uručio mu je legendarni brazilski napadač Ronaldo Nazario.
Tako je konačno stiglo najveće individualno priznanje za čoveka koji je godinama bio sinonim za vrhunsku golgetersku klasu, ali i za neprestanu potragu za trofejima. Posle brojnih individualnih dostignuća i rekorda, Kejn je dočekao trenutak da njegovo ime bude upisano među osvajače Zlatne lopte.
Izabrane vesti
Na drugoj poziciji u generalnom plasmanu trke za Zlatnu loptu završio je Kilijan Embape, treći je Lamin Jamal, četvrti Rodri, peti Lionel Mesi, šesti Hviča Kvarachelija, sedmi Usman Dembele, osmi Erling Haland, deveti Majkl Olise i deseti Fabijan Ruiz.
Prethodno je proglašena i najbolja fudbalerka sveta, a priznanje je pripalo Aleksiji Puteljas. Španska reprezentativka i fudbalerka Barselone osvojila je treću Zlatnu loptu u karijeri, posle trijumfa 2021. i 2022. godine. Time se izjednačila sa zemljakinjom Aitanom Bonmati, koja je prestižnu nagradu osvajala tri godine uzastopno, 2023, 2024. i 2025.
Najemotivniji trenutak večeri usledio je kada je Hari Kejn uzeo mikrofon i počeo da zahvaljuje ljudima koji su ga pratili na putu do najvećeg individualnog priznanja. Posebno mesto u njegovom govoru zauzeli su roditelji, kojima je odao priznanje za podršku tokom odrastanja.
"Živeli smo za fudbal, pričali smo o fudbalu. Hvala vam što ste mi preneli svu svoju ljubav prema fudbalu. Mama i tata, nikada niste vršili pritisak na mene, ali ste me uvek podsticali da budem bolji. Hvala vam, volim vas“, poručio je Kejn.
Potom se obratio i deci, koja su svečanost pratila od kuće.
"Jedva čekam da se vratim kući i proslavim ovo sa vama. Volim vas".
Posebno emotivnu poruku ostavio je za svoju ženu Kejt, koju je nazvao svojom najboljom prijateljicom i osobom bez čije podrške ne bi ostvario snove.
"Kejt, moja ženo i moja najbolja prijateljice. Prošli smo kroz uspone i padove, ali ti si uvek bila tu. Imao sam osećaj da si ovu nagradu želela čak i više od mene. Znam da su moji snovi postali tvoji i da si se žrtvovala zbog mene. Ovo je trofej za nas oboje. Hvala ti, volim te i jedva čekam da proslavimo zajedno“, rekao je vidno emotivni Englez.
Nije zaboravio ni klub u kojem je proveo najveći deo karijere, iako je upravo iz njega otišao u potrazi za trofejima.
"Želim da izarazim zahvalnost i Totenhemu“, izgovorio je Kejn tokom obraćanja, što je izazvalo i pomalo kiseli osmeh voditelja Tijerija Anrija, nekadašnjeg asa ljutog gradskog rivala Arsenala.
Hari Kejn je tako postao tek peti Englez u istoriji koji je osvojio Zlatnu loptu, čime je prekinuo post engleskog fudbala dug tačno četvrt veka. Poslednji njegov zemljak kojem je pripalo najprestižnije individualno priznanje u svetu fudbala bio je Majkl Oven, koji je 2001. godine, kao napadač Liverpula, iza sebe ostavio Raula i Olivera Kana.
Zanimljivo, istorija Zlatne lopte počela je upravo jednim Englezom. Legendarni Stenli Metjuz, tada fudbaler Blekpula, postao je 1956. godine prvi osvajač ovog priznanja, pobedivši u izboru ispred Alfreda Di Stefana. Deset godina kasnije, 1966, na red je došao Bobi Čarlton, koji je iste godine sa reprezentacijom Engleske osvojio titulu prvaka sveta na Vembliju.
Posebno mesto u ovom odabranom društvu zauzima Kevin Kigen, jedini Englez kom je pošlo za rukom da Zlatnu loptu osvoji dva puta. Nekadašnji napadač Liverpula i Hamburga proglašen je najboljim fudbalerom Evrope 1978. i 1979. godine, oba puta kao član nemačkog kluba i upravo je ove večeri njemu odat poseban "in memoriam" budući da je preminuo pre tri meseca posle borbe sa teškom bolešću.
Podsetimo, brojke koje su Kejna dovele do fudbalskog Olimpa zaista su nestvarne. Čak 73 gola i osam asistencija na 65 utakmica! Ukupno 81 direktno učešće u pogocima, odnosno u proseku 1,25 po utakmici. Takva golgeterska produkcija bila je najjači argument u prilog engleskom napadaču, koji je u prethodnoj sezoni osvojio titulu šampiona Nemačke sa Bajernom i bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu sa reprezentacijom Engleske.
Generalni poredak Zlatne lopte 2026:
1. Hari Kejn (Bajern, Engleska)
2. Kilijan Embape (Real Madrid, Francuska)
3. Lamin Jamal (Barselona, Španija)
4. Rodri (Barselona, Španija)
5. Lionel Mesi (Inter Majami, Argentina)
6. Hviča Kvarachelija (Pari Sen Žermen, Gruzija)
7. Usman Dembele (Pari Sen Žermen, Francuska)
8. Erling Haland (Mančester Siti, Norveška)
9. Majkl Olise (Bajern, Francuska)
10. Fabijan Ruiz (Pari Sen Žermen, Španija)
11. Džud Belingem (Real Madrid, Engleska)
12. Pau Kubarsi (Barselona, Španija)
13. Ašraf Hakimi (Pari Sen Žermen, Maroko)
14. Vitinja (Pari Sen Žermen, Portugal)
15. Deklan Rajs (Arsenal, Engleska)
16. Feran Tores (Pari Sen Žermen, Španija)
17. Vinisijus Žunior (Real Madrid, Brazil)
18. Mark Kukurelja (Real Madrid, Španija)
19. Žoao Neveš (Pari Sen Žermen, Portugal)
20. Vilijan Paćo (Pari Sen Žermen, Ekvador)
21. Gabrijel Magaljaes (Arsenal, Brazil)
22. Lautaro Martines (Inter, Argentina)
23. Nuno Mendes (Pari Sen Žermen, Portugal)
24. Luis Dijas (Bajern, Kolumbija)
25. Markinjos (Pari Sen Žermen, Francuska)
26. Dajo Upamekano (Bajern, Francuska)
27. Bruno Fernandes (Mančester Junajted, Portugal)
28. Hulijan Kinjones (Al Kadsija, Meksiko)
29. Vilijam Saliba (Arsenal, Francuska)
30. Sadio Mane (Al Nasr, Senegal)