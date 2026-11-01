Šmajhel žestoko po 'najgorem igraču Premijer lige': Apsolutna sramota! Igrao je finale Mundijala, a tako se brani...
Vreme čitanja: 5min | ned. 01.11.26. | 15:34
"Ovo što je uradio, iskreno, nemam reči", kaže legenda Mančester Junajteda o jučerašnjoj partiji Lisandra Martineza
Pre nešto više od dve nedelje ukazivao je na potrebu za promenama, sada je gotovo sasvim jasno da će one uključivati i njegov odlazak iz kluba. A Lisandro Martinez kao da se svojski trudi da sve učini kako bi ga iz Mančester Junajteda što pre najurili.
Tim Majkla Kerika je u subotu vezao devetu utakmicu u svim takmičenjima bez pobede nakon što ga je Čelsi savladao, a za tragičara meča proglašen je argentinski štoper. Ne samo zbog skrivljenog penala koji je sa sobom doneo i drugi žuti karton odnosno isključenje, već i zbog slabe reakcije kod prvog gola londonske ekipe kada je ispred Morgana Rodžersa razvukao crveni tepih, otvorivši mu put do Majka Pendersa.
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Atletik ga je nešto kasnije zbog nove u nizu zabrinjavajuće slabih partija koje je u tekstu analizirao, proglasio 'najgorim igračem Premijer lige ove sezone', a savle kritika na njegov račun uputila je i legenda Mančester Junajteda Peter Šmajhel. Proslavljeni danski golman bio je ogorčen pomenutom Martinezovom reakcijom sa početka drugog poluvremena, ali i potezom iz 64. minuta kada je zaradio crveni karton zbog udaranja Veslija Fofane, čime je omogućio Kolu Palmeru da sa bele tačke potvrdi trijumf rivala.
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Ovakav rasplet samo je produbio sumnje u budućnost argentinskog štopera na Old Trafordu, za koga Šmajhel veruje da više nije adekvatno rešenje za klub. Danac je očajnu partiju povezao sa nedavnim vansportskim dešavanjima, istakavši da se Martinezovo ponašanje i javni istupi opasno poklapaju sa ulaskom u poslednju godinu ugovora, zbog čega otvoreno sumnja u njegove prave motive. Stoga nije oklevao da Argentinca imenuje kao jedinog krivca za poraz svog bivšeg tima, jasno poručivši ko snosi potpunu odgovornost za loš rezultat.
"Stavljam ovo isključivo na pleća Lisandra Martineza", počeo je Šmajhel. "Ovo je apsolutna sramota kako je odigrao ovu utakmicu. Pre dve nedelje izašao je u javnost sa nekim veoma, veoma oštrim izjavama protiv saigrača, protiv fudbalskog kluba, i delovalo je kao da pokušava da iscenira transfer. On je u poslednjoj godini ugovora", podseća bivši čuvar mreže engleskog kluba.
Pored nedopustivih grešaka na terenu, posebne kritike upućene su na račun Martinezovog stava i reakcije prilikom napuštanja igre nakon isključenja.
"Ovo što je uradio, iskreno, nemam reči. Kod prvog gola... Igrao je finale Mundijala , ne može da se brani onako kako se branio kod prvog gola i penala, bukvalno nemam reči koliko je to bilo ludo. Zatim odšeta sa terena mašući glavom kao da nije uradio ništa pogrešno. Toliko je loše..."
Na kraju, nekadašnji kapiten Junajteda detaljnije se analizirao reakciju odbrane kod vodećeg pogotka Čelsija.
"Zaista je zapanjujuće kako on može da se brani ovako. Morgan Rodžers je samo prošao. Jednostavno ga je pustio da prođe, to jednostavno nije dovoljno dobro. Ako igraš u Premijer ligi, moraš da se braniš bolje od toga, a ako igraš za Mančester junajted, moraš još bolje", zaključio je Šmajhel senior.