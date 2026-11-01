Šmajhel žestoko po 'najgorem igraču Premijer lige': Apsolutna sramota! Igrao je finale Mundijala, a tako se brani...

Pre nešto više od dve nedelje ukazivao je na potrebu za promenama, sada je gotovo sasvim jasno da će one uključivati i njegov odlazak iz kluba. A Lisandro Martinez kao da se svojski trudi da sve učini kako bi ga iz Mančester Junajteda što pre najurili.

Tim Majkla Kerika je u subotu vezao devetu utakmicu u svim takmičenjima bez pobede nakon što ga je Čelsi savladao, a za tragičara meča proglašen je argentinski štoper. Ne samo zbog skrivljenog penala koji je sa sobom doneo i drugi žuti karton odnosno isključenje, već i zbog slabe reakcije kod prvog gola londonske ekipe kada je ispred Morgana Rodžersa razvukao crveni tepih, otvorivši mu put do Majka Pendersa.