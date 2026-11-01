Tamo gde rivalstvo nema granice: Boka i River ponovo oči u oči

Pobeda nad najvećim rivalom omogućila bi plavo-zlatima da u poslednje kolo uđu sa sudbinom u sopstvenim rukama. Istovremeno, gotovo bi im širom otvorila vrata Kopa Libertadores, takmičenja u kojem još nisu obezbedili mesto, iako su jedini argentinski klub koji do kraja godine ima priliku da osvoji čak pet trofeja. Nije, dakle, teško razumeti zašto se na Bombonjeri ovaj susret doživljava kao mnogo više od još jednog poglavlja večitog rivalstva.

19.00: (2,20) Boka Juniors (3,30) River Plejt (3,40)

Aruabarena je uglavnom rešio dileme oko sastava, mada mu glavobolju zadaje poslednja linija napada. Migel Merentijel i Leonel Flores trebalo bi da budu starteri, dok se za preostalo mesto bore Sebastijan Vilja i Alan Velasko. U konkurenciji su, dakle, tri imena za dva mesta uz Merentijela, a Kolumbijac je dodatno podigao sebi cenu odličnim ulaskom u utakmicu protiv Independijentea, kada je asistirao Ereri za pobedonosni pogodak. Velasko i Flores imali su prednost u prethodnom susretu, ali Viljine poslednje partije ponovo su otvorile pitanje njegovog mesta u startnoj postavi.

Jedina izvesna promena u odnosu na prethodni meč biće povratak Lautara Blanka na levu stranu odbrane. Posle odmora zbog nagomilanog umora, ponovo će zauzeti svoje mesto, dok će Malkom Braida preseliti na klupu. U ostatku tima ne očekuju se iznenađenja, a sredina terena trebalo bi da počiva na trojci koju čine Santijago Askasibar, Leandro Paredes i Milton Delgado.

Na drugoj strani, River Plejt u Superklasiko ulazi sa pet bodova manje od večitog rivala i bez prava na novi kiks ukoliko želi da se domogne Kopa Libertadores preko godišnje tabele. Dve uzastopne pobede, protiv Belgrana u Kordobi (3:0) i Rasinga na Monumentalu (1:0), vratile su ekipu Leonarda Poncia u trku, ali je sa 52 boda i dalje tek na sedmom mestu. Zaostatak za Bоkоm iznosi pet bodova, dok je Rosario Sentral, poslednji tim koji se trenutno nalazi u zoni plasmana u najprestižnije kontinentalno takmičenje, četiri boda ispred.

Trijumf na Bombonjeri promenio bi gotovo sve. Ne samo da bi River smanjio zaostatak za najvećim rivalom već bi mogao ozbiljno da mu zakomplikuje borbu za prvo mesto, a sebi obezbedi znatno bolju poziciju pred poslednje kolo i gostovanje Aldosiviju u Mar del Plati. Svaki drugi ishod ostavio bi ga u izuzetno nezgodnoj situaciji, sa realnom mogućnošću da i naredne sezone završi u Kopa Sudamerikani.

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

Poncio, međutim, ima ozbiljne kadrovske probleme, naročito u srcu veznog reda. Fausto Vera sigurno neće biti na raspolaganju, dok je nastup Anibala Morena pod velikim znakom pitanja. Vezista tokom nedelje nije uspevao da trenira punim intenzitetom zbog problema sa lumbalnim delom kičme, koji ga je ranije već odvojio od terena na 45 dana. Ukoliko ne bude spreman, priliku bi mogao da dobije devetnaestogodišnji Lukas Silva, za koga bi to bio prvi Superklasiko u karijeri. Njegov eventualni ulazak mogao bi da povuče i dodatne taktičke promene. Tobijas Andrada mogao bi da se povuče bliže Silvi i pruži mu neophodnu podršku, dok se razmatraju i druga rešenja, uključujući promenu formacije sa trojicom štopera ili pomeranje Markosa Akunje u vezni red.

U poslednjoj liniji, međutim, Poncio je već napravio jasne planove. Lukas Martinez Kvarta vraća se u startnu postavu nakon odrađene suspenzije, uprkos tome što je Lautaro Rivero protiv Rasinga odigrao veoma dobru utakmicu i postigao jedini gol. Povratak Čina bio je unapred planiran, a njegovo odsustvo iz prethodnog susreta posledica je suspenzije zbog petog žutog kartona. Na levom beku ponovo će biti Markos Akunja, koji se oporavio od povrede stopala, pa će Fransisko Ortega utakmicu početi na klupi.

Mnogo jasnija slika je u napadu, gde bi Lukas Beltran trebalo da zadrži prednost u odnosu na Sebastijana Drisija. Poncio i dalje traži najefikasnije rešenje na poziciji centralnog napadača, ali će odgovornost za golove ponovo biti raspoređena na čitav ofanzivni trio, u kojem se očekuju i Anhel Korea i Tijago Almada.

Posebnu težinu ovom susretu daje i istorija poslednjih okršaja. Boka ima priliku da ostvari treću uzastopnu pobedu nad najvećim rivalom i ponovi podvig koji nije viđen još od 1991. godine. Tada je ekipa koju je predvodio Oskar Vašington Tabarez savladala River čak tri puta u samo 31 dan: dva puta u prvoj fazi Kopa Libertadores, rezultatom 4:3 na svom terenu i 2:0 u gostima, a potom i sa 1:0 u formatu Klausura.

Od tog istorijskog niza odigrano je još 86 međusobnih utakmica, ali nijedan od dva velikana nije uspeo da ponovi takav kontinuitet pobeda u zvaničnim susretima. Boka je slavila u prethodna dva Superklasika, najpre 2:0 u Klausuri 2025, a zatim i u aprilu ove godine, kada je na Monumentalu Leandro Paredes bio strelac jedinog gola.

Kada je reč o ukupnom bilansu, prednost je takođe na strani plavo-zlatih: Boka je upisala 94 pobede, River 88, dok je 84 susreta završeno bez pobednika.

U nedelju, statistika i istorija prestaće da budu važne onog trenutka kada lopta krene sa centra. Bombonjera će ponovo postati pozornica na kojoj se ne igra samo za bodove, već i za čast, tradiciju i pravo na fudbalsku dominaciju u Argentini. Ovoga puta, uz sve to, čeka ih i borba za mesto u kontinentalnoj eliti.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA (KLAUSURA), 15. KOLO

Subota

Rasing - Aldosivi 2:1 (1:1)

/Martinez 24, Rodrigez 60p - Vombergar 20/

Sarmijento - Rosario 1:2 (1:1)

/Garsija 5, Avila 29/

Rijestra - Taljeres 0:3 (0:1)

/Fascendini 25, Kaseres 68, Alvarez 73/

Velez - San Lorenco 2:2 (2:1)

/Polisela 22, Pelegrini 25 - Kueljo 45+1, Auzmendi 81/

Nedelja

Estudijantes - Instituto Kordoba 3.3 (0:1)

/Kariljo 58, Palasios 65, F. Perez 86 - Suarez 3, Mosevič 48, Moskera 52/

19.00: (2,20) Boka Juniors (3,30) River Plejt (3,40)

22.30: (1,90) Belgrano (3,40) Barakas Sentral (4,30)

22.30: (1,98) Njuels Old Bojs (3,40) Union Santa Fe (4,00)

Ponedeljak

00.45: (1,50) Lanus (4,20) Himnasija Mendoza (6,75)

23.00: (1,52) Platense (3,90) Sentral Kordoba II (7,25)

23.00: (2,25) Defensa Hustisija (3,30) Independijente (3,30)

Utorak

01.15. (2,95) Atletiko Tukuman (3,10) Argentinos Juniors (2,55)

01.15: (1,60) Independijente Rivadavija (3,90) Banfild (6,00)

*** kvote su podložne promenama