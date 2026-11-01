Navarov recept iz svlačionice: Ko postigne 100. poen, kupuje picu

Španski stručnjak Ibon Navaro nastavlja da osvaja simpatije i srce navijača Crvene zvezde! Nakon ubedljive i uverljive pobede crveno-belih nad ekipom Širokog u 6. kolu ABA lige, strateg Beograđana pojavio se na konferenciji za medije u izuzetno dobrom raspoloženju.

"Čestitam timu na pobedi. Bio je ovo meč koji smo hteli da odigramo na tačno određeni način, protiv veoma dobre defanzivne ekipe. Ograničili su nam kreaciju igre kroz dribling, kao i ukupan broj asistencija. Reč je o najboljoj odbrani u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja, pa smo morali znatno više da delimo loptu. Brojka od 28 asistencija je izuzetno dobra, uprkos tome što smo imali 16 izgubljenih lopti jer u pojedinim momentima nismo pravovremeno preneli loptu na protivničku polovinu", rekao je Navaro.

Trener crveno-belih naglasio je da i pored rutinskog trijumfa postoje određeni segmenti u igri koje tim mora hitno da popravi pred velike evroligaške okršaje, ali je izrazio zadovoljstvo kako su pojedinci sa klupe iskoristili pružene minute.

"Moramo pod hitno da unapredimo kontrolu defanzivnog skoka, ali mislim da je generalno urađen dobar posao. Neki igrači su konačno uhvatili pravi ritam za naredne izazove. Hvala navijačima koji su došli u lepom broju da nas podrže i još jednom čestitke ekipi na ostvarenom trijumfu".