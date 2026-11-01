Motli: Nisam zabrinut, igraću bolje

Fizički se oseća spremno nakon pauze uzrokovane povredom...

„Fizički sam dobro. Vratio sam se posle povrede i sada je samo potrebno da uhvatim pravi ritam.“

Poseban utisak na njega ostavila je podrška sa tribina. Zvezdini navijači su na nedavnoj utakmici skandirali njegovo ime, što mu je dalo dodatni vetar u leđa u momentima kada ga šut ne sluša.

„Mnogo mi znači ta podrška, stvarno je cenim. Kao košarkaši se često suočavamo sa kritikama i moramo naučiti da ih prevaziđemo. Zato je prelep osećaj kada vas navijači podrže tokom ove male krize kroz koju trenutno prolazim. Nadam se da ću ubrzo igrati bolje, preokrenuti situaciju i početi da pogađam.“

Svestan da je sezona duga, Motli ističe da je u kriznim periodima najvažnije ostati fokusiran na ekipu i doprinositi na druge načine.

„U košarci uvek ima uspona i padova. Profesionalac sam i moram da budem sposoban da 'preživim oluju' i nastavim da pronalazim načine kako da pomognem ekipi da pobeđuje. Danas sam zabeležio asistencije, uhvatio neke skokove – radim sve što je u mojoj moći da pomognem timu“, zaključio je Motli.

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Dok Motli traži napadački ritam, nešto slično može da se kaže i za Nika Vajlera Beba koji doduše pronalazi način da pomogne ekipi sjajnom odbranom, ali i asistencijama.

„Deljenje lopte je za mene nešto sasvim prirodno, to radim već dugo. Način na koji igramo je razlog zašto tako dobro i poentiramo. Sve je lakše kada uz sebe imate saigrače kakve mi imamo u timu“, istakao je organizator igre Zvezde.

Crveno-beli su treću utakmicu zaredom ubacili 100 ili više poena, ali Vajler-Bab naglašava da napadački zamah zapravo izvire iz dobre odbrane.

„Mislim da igramo zaista dobro zajedno i pronalazimo pravi ritam, ali odbrana je ta od koje kreće naš zamah. Što se tiče moje uloge, kao plejmejker ne razmišljam o tome da razigram samo pojedince koji igraju manje u Evroligi, već mi je posao da uključim sve igrače u igru i učinim da se svako na parketu oseća dobro“, poručio je Vajler-Bab.