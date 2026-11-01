Utakmica kao poručena uz nedeljnu popodnevnu dremku i povratak Radonjića kao jedina vest

Treneri za ovakve mečeve umeju da kažu da je to bila rovovska borba za svaki pedalj terena, da je oprez bio prioritet, jer se pre svega nije smelo izgubiti, da su odbrane u oba tima odigrale odlično, ali nisu nam potrebni nikakvi eufemizmi - IMT i Čukarički ostali su dužni. Jedna od sadržajno najmršavijih utakmica u dosadašnjem toku prvenstva završena je jedinim logičnim rezultatom - 0:0.

Nominalni domaćin posle dva negativna rezultata (poraz od Železničara u prvenstvu i eliminacija od Grafičara u kupu) završio je i treći meč zaredom bez postignutog gola, Brđani su prekinuli mini seriju od tri vezana trijumfa, od kojih je poslednji bio na istom ovom stadionu pre četiri dana u Mozzart Bet Kupu Srbije. IMT sa čak sedmoricom stranaca u startnoj postavi i, što je pravi kuriozitet, defanzivnom linijom u kojoj su trojica od četvorice - Španci. Jedini srelac u okršaju istih ovih timova u prvom kolu tekužeg šampionata, Stefan Šapić, ostao je na klupi. Na klupi je prvi put od potpisa za Čukarički bio i Nemanja Radonjić, koji je dobio šansu u poslednjih desetak minuta i taj njegov prvi takmičarski nastup posle 276 dana, a prvi u Mozzart Bet Superligi posle 332 dana, možda je, u neku ruku, i prva vest sa ove utakmice.

O njenom toku tek toliko da je zabeležen jedan jedini udarac u okvir gola (!?) - Uroša Miladinovića u 23. minutu, ali bio je to lak plen za Čančarevića i jedna jedina kolosalna šansa, koja se iznenada stvorila Radočaju u 67. minutu, kada je Đoković promašio loptu, ali ju je rezervista Traktorista nekontrolisano lansirao preko gola iz maltene zicer pozicije. Prilika koju nije iskoristio Đorđe Jovanović, nakon akcije koju je započeo danas na mahove nadahnuti Lazar Marković u 73. minutu, sve i da je ubacio loptu u mrežu iz neposredne blizine, deluje da bi gol bio poništen zbog ofsajda.

MOZZART BET SUPERLIGA, 14. KOLO

IMT - ČUKARIČKI 0:0

Loznica. Stadion Lagator.

Sudija: Marko Delibašić (Vrbas).

Žuti kartoni: Martos (IMT), Sisoko (Čukarički).

IMT (4-1-4-1): Čančarević 6,5 - Kasas 6,5, Sisako 7, Martos 7, Delmas 6,5 - Novičić 6 - Radivojević 6 (od 60. Cojić 6), Kamano 5,5 (od 60. Radočaj 5,5), Tienderbeogo 6, Glišić 5,5 (od 77. Fabien) - Keita 6 (od 90+1. Agaova).

ČUKARIČKI (4-2-3-1): Čarapić 6,5 - Stanković 6, Maiga 7, Đoković 6,5, Šehović 6 - Sisoko 6, Bajović 6 (od 86. Nanku) - Marković 6,5 (od 81. Radonjić), Nikolić 6 (od 71. Mustma), Miladinović 6 (od 86. Prokopijević) - Jovanović 5,5 (od 81. Durmišaj).

Igrač utakmice: Ivan Martos (IMT) 7.

MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE - 14. kolo

*** Kompletno kolo Mozzart Bet Superlige Srbije je u Mozzart Relax-u ***

Subota

Mačva - Crvena zvezda 2:4 (1:2)

/Ristivojević 32, Vidakov 55 - Dijeng 16, 29, 84, Elšnik 86/

Nedelja

IMT - Čukarički 0:0

OFK Beograd Mozzart Bet - Vojvodina U TOKU

16.00: (1,90) Radnički 1923 (3,70) Novi Pazar (3,90)

17.00: (1,20) Partizan (6,00) Zemun (13,0)

Ponedeljak

19.00: (2,55) Mladost Lučani (3,35) Radnik Surdulica (2,80)

19.00: (5,60) Radnički Niš (4,00) Železničar Pančevo (1,57)

*** Kvote su podložne promenama