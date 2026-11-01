Unal prekinuo post koji je trajao od Partizana i za pet minuta izmislio pobedu Hetafea

Dve pobede u uvodnih sedam kola, do desetog više nijedna. Da stvar bude gora, Hetafe je vremenom izgledao sve gore, da bi kriza dostigla vrhunac u drugoj polovini oktobra kada je tim Hosea Bordalasa primio devet golova u razmaku od četiri dana.

Međutim, ona je od danas prošlost pošto je tim iz predgrađa konačno pobedio u Primeri! Na svom Koliseumu je posle preokreta savladao Sevilju, došavši do prve ligaške pobede posle skoro mesec i po dana. Ispostaviće se na kraju ubedljive - 3:1 (0:1).