Unal prekinuo post koji je trajao od Partizana i za pet minuta izmislio pobedu Hetafea
Vreme čitanja: 8min | ned. 01.11.26. | 16:21
Na kraju ubedljiv poraz Sevilje koja je vodila do sredine drugog poluvremena
Dve pobede u uvodnih sedam kola, do desetog više nijedna. Da stvar bude gora, Hetafe je vremenom izgledao sve gore, da bi kriza dostigla vrhunac u drugoj polovini oktobra kada je tim Hosea Bordalasa primio devet golova u razmaku od četiri dana.
Međutim, ona je od danas prošlost pošto je tim iz predgrađa konačno pobedio u Primeri! Na svom Koliseumu je posle preokreta savladao Sevilju, došavši do prve ligaške pobede posle skoro mesec i po dana. Ispostaviće se na kraju ubedljive - 3:1 (0:1).
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Nju mu je izmislio Enes Unal. Za pet minuta, koliko je prošlo od pogotka do asistencije turskog centarfora. Povratnik u redove španskog tima, koji je od revanš utakmice sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu konferencije bio bez gola, prvo je sredinom drugog poluvremena prekinuo post pogodivši za izjednačenje, da bi u 73. minutu proigrao Martina Satrijana, koji je atraktivno petom pogodio za preokret.
Bio je to gotovo nezamisliv razvoj događaja nakon prvog poluvremena u kojem je postojao samo jedan tim - gostujući. Bivši tim Nemanja Gudelje, koji je ovog popodneva odigrao svih 90 minuta za Hetafe, dominirao je do obavezne pauze, predvođen vidno motivisanim Lukom Stasenom u talasima napadao gol Davida Sorije i sasvim zasluženo već polovinom prvog dela došao do preodnosti kada je štoper Kike Salas podsetio koliko koristan može da bude i u ofanzivi. Oslobodio se čuvara u 19. minutu i posle centaršuta iz kornera glavom sa prve stative zakucao loptu u mrežu.
Međutim, izabranici Luisa Garsije su se u nastavku raspali. Nakon što je domaćin izveo blickrig i doslovce, pa su meč završili sa desetoricom. A nakon što je Manuel Bueno zaradio isključenje početkom sudijske nadoknade, Orel Mangala je zapečatio pobedu Hetafea. Tek treću ligašku, koja je Bordalasov tim izvukla iz opasne zone.
ŠPANIJA 1 – 11. KOLO
Petak
Viljareal - Espanjol 0:1 (0:0)
/Kabrera 60/
Subota
Levante - Atletiko Madrid 0:2 (0:1)
/Grimaldo 36, Simeone 62/
Rajo Valjekano – Selta 3:0 (1:0)
/De Frutos 36, 55, Lopez 73/
Real Betis - Malaga 2:1 (2:0)
/Bartra 38, Fornals 45+2 - Nino 68/
Barselona - Alaves 6:1 (4:0)
/Rafinja 8, Fermin Lopez 23, Rafinja 41, Jamal 45+1, 64, Gordon 81 - Marijano Dijaz 84/
Nedelja
Hetafe - Sevilja 3:1 (0:1)
/Unal 68, Satrijano 73, Mangala 90+4 - Salas 19/
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Ponedeljak
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