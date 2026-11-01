Alkaras podigao 28. trofej u karijeri
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Vreme čitanja: 1min | ned. 01.11.26. | 16:22
Španac u finalu turnira u Beču pobedio De Minora – 2:0
Nadao se Aleks de Minor da bi dobru formu na turniru u Beču mogao da kruniše osvajanjem titule, ali u finalu protiv Karlosa Alkarasa nije imao nikakve šanse.
Španski as je glatko u dva seta oduvao Australijanca i osvojio 28. titulu u karijeri – 6:1, 6:4. Nikada Alkarasu nije manjkalo samopouzdanja, ali sada definitivno sa zvanjem prvog favorita ide na masters u Parizu.
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Alkaras je propustio dobar deo ove sezone, ali kada se vratio na teren nastavio je tamo gde je stao. Na tri poslednja turnira na kojima je igrao momak iz Mursije je osvojio dva pehara: najpre u Japanu, gde je u finalu savladao Jižija Lehečku, a onda danas u Beču je bio bolji od Aleksa de Minora. Jedino je između ta dva takmičenja podbacio na mastersu u Šangaju, gde je u trećem kolu poražen od Zizua Bergsa.
I posle ovog trijumfa Karlos Alkaras ostaje treći na ATP listi, dok će De Minor na masters u Pariz ići kao osmi teniser sveta i vrlo je blizu da se plasira na završni masters u Torino.