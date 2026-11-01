Alkaras podigao 28. trofej u karijeri

Nadao se Aleks de Minor da bi dobru formu na turniru u Beču mogao da kruniše osvajanjem titule, ali u finalu protiv Karlosa Alkarasa nije imao nikakve šanse.

Španski as je glatko u dva seta oduvao Australijanca i osvojio 28. titulu u karijeri – 6:1, 6:4. Nikada Alkarasu nije manjkalo samopouzdanja, ali sada definitivno sa zvanjem prvog favorita ide na masters u Parizu.