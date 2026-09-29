Španija na 50 odsto svetskih trofeja u fudbalu, ali zarađuje pet puta manje od Francuske, Nemačke…

Trenutno Španija drži skoro polovinu (8 od 17) svetskih trofeja u fudbalu. Pored A selekcije koja ima oba najvažnija trofeja i olimpijskog zlata, omladinci (U-19) su prvaci Evrope. A ni ostale generacije nisu bile daleko. Omladinci su igrali četvrtfinale na Mundijalitu (onaj termin usred jeseni kada klubovi uglavnom ne puštaju najbolje igrače), a mlada reprezentacija je takođe igrala četvrtfinale EP, gde je ispala od kasnijeg šampiona Engleske. Najveći neuspeh španskog fudbala je kadetska selekcija (U-17) koja se nije kvalifikovala za Svetsko, ali je na Evropskom prvenstvu dogurala do polufinala.

Muškarci

Svetsko prvenstvo 2026 – šampion

Evropsko prvenstvo 2024 – šampion

U-19 Evropsko prvenstvo 2026 - šampion

Olimpijske igre 2024 – šampion

Liga nacija 2024/25 – 2. mesto (šampion Portugalija)

U-20 Svetsko prvenstvo 2025 – četvrtfinale (šampion Maroko)

U-17 Svetsko prvenstvo 2025 – nisu se kvalifikovali (šampion Portugalija)

U-21 Evropsko prvenstvo 2025 - četvrtfinale (šampion Engleska)

U-17 Evropsko prvenstvo 2026 - 3. mesto (šampion Italija)

U ženskom fudbalu je Španija još dominantnija i trenutno u vlasništvu ima polovinu svetskih trofeja. Seniorska reprezentacija je osvojila svetsku titulu pre tri godine, a najbolja je i u Ligi nacija. Malo je falilo da zaokruži het-trik koji jure muške kolege, ali je u finalu EP poražena od Engleske na penale. Dakle, samo detalji i sreća... Omladinska reprezentacija je svetski i evropski šampion, a kadetska selekcija ima treće mesto na Evropskom i osminu finala na Svetskom prvenstvu. Olimpijska selekcija je takođe među četiri najbolje…

Dakle, španske selekcije i kada ne osvajaju titule, obično dolaze do same završnice i makar polufinala. Naiđe tu i tamo neka slabija generacija, ali kontinuitet je neosporan. Španija je najtrofejnija fudbalska zemlja na svetu. Kadeti su rekorderi sa devet evropskih titula (Portugalci sedam). Na Svetskom prvenstvu ovaj uzrast još nema titulu, gde je najtrofejnija Nigerija sa svojim “kadetima” i pet titula. Omladinci imaju jednu svetsku i čak 13 evropskih titula, što je takođe kontinentalni rekord. Najtrofejnija je i mlada reprezentacija Španije (U-21) sa pet evropskih titula.

Ženska omladinska reprezentacija ima dve svetske titule (rekorderi SAD, Nemačka i Severna Koreja sa po tri) i čak osam evropskih, po čemu je najbolja na kontinentu. Kadetkinje imaju pet evropskih (Nemačka devet) i sve svetske krune (Severna Koreja četiri).

Žene

Svetsko prvenstvo 2023 – šampion

Liga nacija 2025 – šampion

U-20 Svetsko prvenstvo 2026 – šampion

U-19 Evropsko prvenstvo 2026 – šampion

Evropsko prvenstvo 2025 – 2. mesto (šampion Engleska)

Olimpijske igre 2024 – 4. mesto (šampion SAD)

U-17 Svetsko prvenstvo 2025 – osmina finala (šampion Severna Koreja)

U-17 Evropsko prvenstvo 2026 - 3. mesto (šampion Nemačka)

Španski sistem je trenutno u svetskom fudbalu bez premca, što se najbolje videlo na prethodnom Mundijalu kada je prva zvezda tima bio… Tim! Generacije su naučene da igraju isti fudbal od najranijih uzrasta do seniorske selekcije, većina fudbalera i fudbalerki se poznaje iz mlađih selekcija i tu su u prednosti u odnosu na ostale.

Zato nije ni čudo što je arhitekta poslednjih uspeha seniorske muške reprezentacije čovek koji je pre toga prošao put kroz mlađe selekcije. Luis de la Fuente je bio selektor U-19, U-21 i olimpijske selekcije. Bio je prvak Evrope sa omladincima i mladom reprezentacijom, a osvojio je i srebro na Igrama u Tokiju. Debitovao je na EP za omladince 2013. godine u Litvaniji i ispao u polufinalu od Francuske, koju je u finalu savladala Srbija. Za sledeće EP se nije ni kvalifikovao, što je bio neuspeh, ali nikome u Savezu nije palo na pamet da ga smenjuje, već su mu dali poverenje i 2015. je osvojio EP i prvu titulu u karijeri.

Španci su iz tog sistema izgradili fudbalski brend na kojem im zavidi cela sportska planeta. Sledeća misija je da se taj brend valorizuje kroz novac. Koji će, naravno, biti uložen u dalji razvoj sistema umesto u privatne kombinacije.

FS Španije je postavio cilj da u narednim godinama upetostruči zaradu od prodaje dresova i opreme španske reprezentacije. Trenutno Francuzi, Nemci i Brazilci zarađuju oko 100.000.000 evra godišnje od tehničkih sponzora. Brazilci su u decembru 2024. produžili ugovor sa Najkijem do leta 2026. za sumu od 100.000.000 dolara godišnje. Francuzima od ovog leta teče novi, osmogodišnji ugovor sa Najkijem vredan 85.000.000 evra u kešu i 15.000.000 evra u opremi. Nemci su nakon 70 i kusur godina raskinuli partnerstvo sa Adidasom i prešli u Najki za duplo veću sumu. Umesto 40.000.000 do 50.000.000 evra godišnje od nemačkog giganta, sada će od 1. januara zarađivati više od 100.000.000 evra godišnje od američke kompanije.

Španija trenutno ima ugovor sa Adidasom vredan 18.000.000 godišnje u kešu, plus neki deo u opremi. Više zarađuju čak i Italija i Portugalija… Taj ugovor traje do 2030. godine, ali FS Španije već sada želi želi da ispregovara produžetak saradnje po boljim uslovima. Leto 2030. je posebno zanimljivo jer će Španija braniti mundijalsku krunu na domaćem terenu i dresovi će ići kao alva. Vremena kada dobar deo separatističkih regiona nije navijao za reprezentaciju i nije kupovao dresove nacionalnog tima Španije su prošla. I dalje ima sporadičnih incidenata u Baskiji ili Kataloniji, ali nove generacije u Španiji su lišene istorijskih stega i politikantstva. Većina svim srcem podržava Crvenu furiju. Vidi se to i po tribinama, na okupljanjima reprezentacije, kroz španske gradove… Jamal, Vilijams, Rodri, Kubarsi, Aitana Bonmati, Aleksija Puteljas, Viki Lopez su idoli španske omladine, ali njihova popularnost prelazi i granice Španije.

Španci žele da budu cenjeni koliko zaslužuju. Sa Adidasom sarađuju preko 35 godina, nemaju ništa protiv da nastave, ali pod petostruko skupljim uslovima. Smatraju da to zaslužuju. Ako nemački gigant neće, ima ko hoće… Za Adidas bi bila katastrofa da posle Nemačke izgubi i Španiju.

Vreme je da se Španci naplate jer od njihovog dresa nema uspešnijeg u svetu fudbala.