Ne treba Nvora da se uklopi, nego da se istakne

Vreme čitanja: 3min | uto. 29.09.26. | 09:59
Kada Amerikanac ne daje poene, deluje kao da nije na terenu
Džordan Nvora je košgeter ubica. To je oduvek bio. Amerikanac je neko ko na sva tri nivoa može da pogađa u viskom procentu - prodor, poludistanca, šut za tri. Neretko deluje nezaustavljivo, ali da bi bio koristan, lopta često mora da bude u njegovim rukama.
Pokazao je Nvora prošle sezone šta sve može. Nakon sezone u Anadolu Efesu u kojoj nije bio zapažen pričalo se da možda i nije za Evropu, a onda je bivši student Luivila dokazao suprotno. Sa 16,9 poena (54,9% za dva, 35,6% za tri, 80,6% slobodna bacanja) u proseku etablirao se kao jedan od najboljih skorera u Evroligi i predvodio je Crvenu zvezdu do plej-ina. Ništa manje se ne od Nvora ne očekuje i ove takmičarske godine.
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Mada, ima Zvezda novi sistem pod komandom Ibona Navara. I definitivno se igrači još navikavaju na njega. Poraz od Žalgirisa u prvom kolu ne mora ništa da znači, a prilika da se crveno-beli iskupi je već večeras, kada će tim sa Malog Kalemegdana odmeriti snage sa Hapoelom iz Tel Aviva.
20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
Da se vratimo na Navaraov sistem. Sam Nvora je rekao na poslednjem treningu pred okršaj sa izraelskom ekipom da smatra da će kod španskog trenera još lakše dolaziti do poena. U teoriji to bi trebalo da bude tako. Kod Saše Obradovića Nvora je igrao dosta izolacija i trošio mnogo snage i driblinga da bi napravio sebi prostor za šut.
Kod Navara je drugačije. Novi trener Zvezde voli mnogo kretnji bez lopte, blokova od lopte i stvaranja prostora za skorere. Zato bi trebalo Nvora prilično da profitira, jer nakon što izađe iz bloka, ako sve bude urađeno kako treba, imaće mesta da bira da li će da zaseče ka reketu i završi na obruču ili da se otvori na šut za tri poena. Takođe znamo da Navaro traži da se igra u tranziciji, a u pravo je tu Amerikanac zbog svojih fizičkih sposobnosti izuzetno moćan.
Ipak, valja reći da Nvora nije tip igrača koji treba da bude ukalupljen u sistem. Potrebna mu je sloboda u igri. Naravno da treba da prihvati osnove Navarove košarkaške teorije, ali i da može, kada oseti, da uzme loptu i da koš.
Pred prvu utakmicu Luke Dončića u Los Anđeles Lejkersima Lebron Džejms je rekao Slovencu:
"Don't fit in, fit out"!
Bukvalan prevod toga jeste: "Ne uklapaj se, istakni se". To je nešto što Nvora treba što pre počne da radi, jer će Zvezda sigurno profitirati iz toga.
Naravno, u granicama normalnog. Ne da šutira do besvesti i nikom ne dodaje. Već u tom novom sistemu da se nametne, da se više nudi i traži loptu. To je i sam Nvora rekao na treningu. Jer svestan je i sam da kada ne daje poene, može da deluje kao da uopšte nije na terenu. Potvrda toga je i činjenica da u prvoj epizodi na parketu protiv Žalgrisa nije ni pipnuo loptu.
Džordan Nvora - granica na poene 14,5
Opet je kasnije došao do 10 poena. Tako da definitivno bi trebalo da bude agresivniji, kao što i jeste bio slučaj na pripremama. Nvora je takav igrač da se preko napada motiviše da igra odbranu. I onda bez ofanzivnog učinka, neće biti ni defanzivnog.
Nvora nije kao Semi Odželej ili Nik Vajler Beb, da se njegovo prisustvo oseća i kada ne daje poene. Prosto - mora da se istakne, inače ni ne znamo da je u rosteru.
EVROLIGA - 2. kolo
Utorak
18.00 (1,45) Dubai (16,0) Barselona (3,20)
19.00 (2,25) Žalgiris (15,0) Olimpijakos (1,80)
19.00 (1,90) Efes (15,0) Real Madrid (2,10)
19.45 (1,17) Fenerbahče (20,0) Bajern (6,00)
20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)
20.30 (1,35) Olimpija Milano (16,0) Virtus Bolonja (3,70)
20.30 (1,30) Valensija (17,0) Baskonija (4,10)
20.45 (1,70) Pariz (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
Sreda
20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)
20.15 (1,10) Panatinaikos (23,0) Asvel (8,00)
***kvote su podložne promenama