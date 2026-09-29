Ne treba Nvora da se uklopi, nego da se istakne

Mada, ima Zvezda novi sistem pod komandom Ibona Navara. I definitivno se igrači još navikavaju na njega. Poraz od Žalgirisa u prvom kolu ne mora ništa da znači, a prilika da se crveno-beli iskupi je već večeras, kada će tim sa Malog Kalemegdana odmeriti snage sa Hapoelom iz Tel Aviva.

20.00 (1,90) Crvena zvezda (15,0) Hapoel Tel Aviv (2,10)

Da se vratimo na Navaraov sistem. Sam Nvora je rekao na poslednjem treningu pred okršaj sa izraelskom ekipom da smatra da će kod španskog trenera još lakše dolaziti do poena. U teoriji to bi trebalo da bude tako. Kod Saše Obradovića Nvora je igrao dosta izolacija i trošio mnogo snage i driblinga da bi napravio sebi prostor za šut.

Kod Navara je drugačije. Novi trener Zvezde voli mnogo kretnji bez lopte, blokova od lopte i stvaranja prostora za skorere. Zato bi trebalo Nvora prilično da profitira, jer nakon što izađe iz bloka, ako sve bude urađeno kako treba, imaće mesta da bira da li će da zaseče ka reketu i završi na obruču ili da se otvori na šut za tri poena. Takođe znamo da Navaro traži da se igra u tranziciji, a u pravo je tu Amerikanac zbog svojih fizičkih sposobnosti izuzetno moćan.

Ipak, valja reći da Nvora nije tip igrača koji treba da bude ukalupljen u sistem. Potrebna mu je sloboda u igri. Naravno da treba da prihvati osnove Navarove košarkaške teorije, ali i da može, kada oseti, da uzme loptu i da koš.