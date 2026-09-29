Bilić: Za pobedu nad Španijom nam ne treba čudo

Bilić je proteklih dana bio na udaru medija jer prilikom intoniranja himne na meču u Pragu, nije stavio ruku na srce. Otuda je odmah želeo da objasni šta se dogodilo.

"Želeo bih prvo da se vratim na situaciju iz Praga kada sam propustio da stavim ruku na srce tokom izvođenja himne. Potpuno razumem komentare javnosti, jer sam selektor, ali mi je ujedno žao što sam čuo neke zaključke koji nemaju ama baš nikakve veze sa istinom! Mislim da sam više od 100 puta stavio ruku na srce i kao igrač i kao selektor, uvek ponosno!", poručio je Bilić.

20.45: (1,23) Španija (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX

Na poslednje tri utakmice sa Špancima, Hrvatska je dva puta igrala nerešeno i jednom izgubila. Taj poslednji poraz bio je na Euro 2024 kada je Furija slavila sa 3:0.

"Ovo je za Španiju prvi meč kod kuće posle trijumfa na Svetskom kupu. Nema sumnje da će to biti nešto posebno, ali svakako neće biti egzibiciona utakmica. Što se nas tiče, neće nas zanimati preterano njihovo slavlje. Nema većeg izazova od igranja takmičarskog meča protiv najboljeg na svetu. Ako igrate na najvišem nivou, individualno ili timski, možete da se nosite sa Španijom, ima stvari koje možete da iskoristite. Ono što je sigurno je da bismo im parirali, moramo da igramo na vrhunskom nivou. ne treba nam čudo, već vera i kvalitet", jasan je Bilić.

Selektor Španije De la Fuente je pred meč rekao da je snaga njegovog tima u tome što može da igra na više različitih načina i što su u stanju da uvek kontrolišu utakmicu. Bilić otuda zna šta je potrebno da uradi tim Hrvatske.

"Igraćemo kompaktno, oni će verovatno imati posed, ali on ne sme potpuno da bude na njihovoj strani. Moramo što više da budemo pred njihovim golom to je lako reći, a teže uraditi. Imamo igrače koji su pokazali da to mogu. Igrali smo 2012. takvu utakmicu. Ona Španija iz 2012. nije imala Jamala i takve igrače, više su gušili protivnika tika-takom. Današnji momci igraju i tika-taku, ali i tranziciju", upozorio je Bilić.

Izostanak Josipa Stanišića otvara dilemu ko će igrati na mestu desnog beka. Rekao je Bilić i da se u tim uvukao virus, te da je pogođeno nekoliko igrača, ali nije želeo da otkriva karte u vezi sastava tima.

"Niko to ne radi, pa zašto bih ja. Imamo igrače koji se vraćaju iz viroze, a imamo još dvojicu koji su se jutros tako osećali. Boli ih glava, osećaju se teško. Rekli smo da ćemo Ligu nacija koristiti za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata, ali i kao neku vrstu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Dobro smo krenuli, videćemo kako će ići", dodao je selektor Vatrenih.