Bilić: Za pobedu nad Španijom nam ne treba čudo
Vreme čitanja: 5min | uto. 29.09.26. | 11:03
Selektor Vatrenih uveren da njegov tim ima kvalitet da prekine fenomenalan niz Furije bez poraza
Pobeda nad Češkom obradovala je sve u taboru Hrvatske, a ove večeri u Sevilji sledi im najteži mogući ispit u Ligi nacija, protiv svetskog prvaka, reprezentacije Španije.
Slaven Bilić je kao i njegov kolega sa klupe Španije, Luis de la Fuente morao da precrta nekoliko imena, a odlučio se da ne računa na Josipa Stanišića, Lovru Majera, Igora Matanovića i Petra Musu.
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Bilić je proteklih dana bio na udaru medija jer prilikom intoniranja himne na meču u Pragu, nije stavio ruku na srce. Otuda je odmah želeo da objasni šta se dogodilo.
"Želeo bih prvo da se vratim na situaciju iz Praga kada sam propustio da stavim ruku na srce tokom izvođenja himne. Potpuno razumem komentare javnosti, jer sam selektor, ali mi je ujedno žao što sam čuo neke zaključke koji nemaju ama baš nikakve veze sa istinom! Mislim da sam više od 100 puta stavio ruku na srce i kao igrač i kao selektor, uvek ponosno!", poručio je Bilić.
20.45: (1,23) Španija (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX
Na poslednje tri utakmice sa Špancima, Hrvatska je dva puta igrala nerešeno i jednom izgubila. Taj poslednji poraz bio je na Euro 2024 kada je Furija slavila sa 3:0.
"Ovo je za Španiju prvi meč kod kuće posle trijumfa na Svetskom kupu. Nema sumnje da će to biti nešto posebno, ali svakako neće biti egzibiciona utakmica. Što se nas tiče, neće nas zanimati preterano njihovo slavlje. Nema većeg izazova od igranja takmičarskog meča protiv najboljeg na svetu. Ako igrate na najvišem nivou, individualno ili timski, možete da se nosite sa Španijom, ima stvari koje možete da iskoristite. Ono što je sigurno je da bismo im parirali, moramo da igramo na vrhunskom nivou. ne treba nam čudo, već vera i kvalitet", jasan je Bilić.
Selektor Španije De la Fuente je pred meč rekao da je snaga njegovog tima u tome što može da igra na više različitih načina i što su u stanju da uvek kontrolišu utakmicu. Bilić otuda zna šta je potrebno da uradi tim Hrvatske.
"Igraćemo kompaktno, oni će verovatno imati posed, ali on ne sme potpuno da bude na njihovoj strani. Moramo što više da budemo pred njihovim golom to je lako reći, a teže uraditi. Imamo igrače koji su pokazali da to mogu. Igrali smo 2012. takvu utakmicu. Ona Španija iz 2012. nije imala Jamala i takve igrače, više su gušili protivnika tika-takom. Današnji momci igraju i tika-taku, ali i tranziciju", upozorio je Bilić.
Izostanak Josipa Stanišića otvara dilemu ko će igrati na mestu desnog beka. Rekao je Bilić i da se u tim uvukao virus, te da je pogođeno nekoliko igrača, ali nije želeo da otkriva karte u vezi sastava tima.
"Niko to ne radi, pa zašto bih ja. Imamo igrače koji se vraćaju iz viroze, a imamo još dvojicu koji su se jutros tako osećali. Boli ih glava, osećaju se teško. Rekli smo da ćemo Ligu nacija koristiti za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata, ali i kao neku vrstu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Dobro smo krenuli, videćemo kako će ići", dodao je selektor Vatrenih.
Naravno, moraće da razmišlja i o meču sa Engleskom, koji će se zbog kazne Savezu odigrati pred praznim tribinama stadiona Rujevica u Rijeci.
"Engleska je velika utakmica za Hrvatsku, za sve hrvatske navijače. Svaka utakmica reprezentacije je praznik fudbala, tako da je velika šteta što će se jedan tako veliki meč odigrati bez navijača koji su naš 12. igrač. To nije obična psihologija, nego je to stvarno tako. Imamo jako dobre navijače, ponosne, koji nas guraju gde god igramo", zaključio je Bilić.
Mateo Kovačić je nekada igrao u dresu Real Madrida i odlično poznaje španski fudbal. Svestan je kakvu će bitku imati na sredini terena.
"Španija je trenutno najbolji tim na svetu, i zaista nema ništa bolje od toga da igrate protiv najboljih. Takođe imaju i izvanrednu sredinu terena. Svakako su među najboljim na svetu. Imaju spektakularne igrače koje predvodi Rodri koji je opet u krugu najboljih na svetu, ali i mi imamo Modrića, on je prava legenda", kaže Kovačić.
On je uveren da Hrvatska ima dovoljno kvaliteta da prekine fantastičan niz rezultata Španije.
"Biće to svakako težak meč, ali kako za nas, tako i za njih. Igrali smo protiv njih nekoliko puta i bili smo prilično dobri. Nadam se da možemo to da ponovimo. Njihov niz može da bude prekinut. Uvek želimo pobedu, pokušaćemo da nametnemo našu igru", zaključio je reprezentativac Hrvatske.
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOGUĆE POSTAVE
ŠPANIJA (4-3-3): Simon - Pubil, Kubarsi, Laport, Grimaldo - Rodri, Merino, Pedri - N. Vilijams, Ojarzabal, Jamal.
HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Kovačić, Modrić - L. Sučić, P. Sučić, Baturina - Budimir.
LIGA NACIJA, DIVIZIJA A - 2. KOLO
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,23) Španija (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX
20.45: (9,50) Češka (5,10) Engleska (1,33) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
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Turska - Italija 1:4 (0:3)
/Jilmaz 47 - Bastoni 9, Fratezi 22, Kajode 27, Espozito 51/
Belgija - Francuska 0:1 (0:0)
/Olise 88/
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/Jović 46 - Merdink 30pen, 69/
Nemačka - Grčka 0:1 (0:0)
/Kurbelis 71/
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Danska - Vels 2:0 (0:0)
/Dejvis 53ag, Isaksen 66/
Norveška - Portugalija 1:2 (0:1)
/Haland 51 - Feliks 17, Ramos 54/