Poketino o Sitiju: Živeli smo u periodu obmane! Gde su bile kontrole, kako sada ispraviti štetu?

Jedan od glasnih zagovornika teze da bi Sitiju trebalo da se oduzmu titule je nekadašnji štoper Engleske i Mančester Junajteda Rio Ferdinand, dok je sličnog razmišljanja i nekadašnji trener Totenhema i Čelsija Mauricio Poketino. Sadašnji selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država rekao je na konferenciji pred utakmicu sa Čileom da je potvrda Sitijeve krivice za gotovo sve optužbe potvrda da je u istoriji tog takmičenja postojao “period obmane“. 20.45: (9,50) Češka (5,10) Engleska (1,33) – Mozzart Relax Poketino je rekao da je teško pronaći kaznu koja bi na pravi način pozvala klub na odgovornost.

“Koja bi kazna bila pravedna? Jer postoje i drugi klubovi, recimo Notingem Forest i Everton. Nisu iste situacije, slučajevi su drugačiji, ali su pravila bila prekršena i oni su kažnjeni oduzimanjem bodova, finansijskim kaznama i tako dalje. Veoma je teško“, rekao je Poketino, koji je tokom devetogodišnjeg perioda koji je predmet istrage u Premijer ligi vodio Sautempton i Totenhem:

“Ono što osećate jeste zaprepašćenje kada se pojavi odluka u kojoj se navodi 114 prekršaja pravila. Kako? Kako je to moglo da se dogodi? Najvažnije je kako će stvari biti ispravljene, jer nije reč samo o tome ko je napravio prekršaje, ko je kršio pravila, već šta je bilo sa kontrolama? Gde su one bile? To me je najviše pogodilo: gde su bile kontrole?“ Poketino je početkom ovog meseca rekao da bi Totenhemu, koji je tada predvodio, trebalo da bude dodeljena titula prvaka Premijer lige iz sezone 2016/17, nakon što je Čelsi takođe proglašen krivim za kršenje pravila takmičenja. Totenhem je te sezone završio kao drugi, iza Čelsija.

“Rekao sam da bi trebalo da osvojimo jednu titulu, jednu Premijer ligu. Trebalo je da nam bude dodeljena. Ako je to bilo tačno i ako se to dogodilo, onda svakako zaslužujemo da budemo šampioni te godine. Jer smo bili drugi najbolji”.

Govorio je takođe i o problemima sa kojima se Totenhem suočavao pokušavajući da tokom njegovog mandata poštuje finansijska pravila Premijer lige. Poketino je podsetio da Totenhem nije doveo nijednog igrača tokom dva uzastopna prelazna roka, u leto 2018. i zimu 2019. godine, jer je sredstva usmeravao na izgradnju novog stadiona.

“Ako klub poput nas, Totenhema, koji se borio za titule, takmičio sa ostalim ekipama iz vrha, svake godine završavao među četiri najbolje i stigao do polufinala Lige šampiona, nije mogao da dovede nijednog igrača 18 meseci zato što smo morali da poštujemo pravila koja nam je nametnula Premijer liga — kako su onda te kontrole mogle da budu toliko stroge prema nama, a toliko manje stroge prema nekim drugima?“, pita se Argentinac i nastavlja:

“Zato kažem da je cela stvar veoma čudna. I upravo je to problem: sve postaje veoma, veoma mutno i veoma, veoma je teško izvući bilo kakav zaključak. Ako je tačno da je prekršeno 114 pravila, onda smo živeli kroz period obmane. Zato, kakva god kazna na kraju bude... ne znam. Nemoguće je vratiti vreme unazad. Ne znam da li je baš nemoguće vratiti stvari unazad, ali mislim da je napravljena velika šteta. Posebno kada govorimo o kontrolama tokom pandemije, jer je na kraju mnogo klubova poštovalo pravila, dok drugi nisu, možda razmišljajući o tome kakva bi kazna mogla da usledi posle toliko godina: ‘Šta će se dogoditi? Finansijska kazna? Oduzimanje bodova?’ Ne znam. Veoma je teško, iskreno”. 02.00: (1,45) SAD (4,40) Čile (7,25) Nastavio je u dahu...

“Tužno je. Duboko je tužno, jer smo na kraju došli u situaciju u kojoj ono što se slavilo zapravo nije bilo ono što smo mislili da jeste. Ono što je izgledalo toliko dobro možda i nije bilo toliko dobro. A ono što nije izgledalo dobro možda je zapravo bilo dobro, ali nije moglo da bude viđeno kao dobro zato što je ono drugo ‘dobro’ ostvareno kršenjem pravila. Dakle, na kraju smo živeli kroz period u kojem sportska pravda nije postojala. Kako onda nadoknaditi svu štetu koja je zbog toga nastala, ako se dokaže da je svih tih 114 prekršaja zaista počinjeno? Nadam se da će ovo u budućnosti poslužiti tome da stvari budu što je moguće pravednije, kako bi svi, zahvaljujući sopstvenim sposobnostima i kreativnosti, mogli da se takmiče pošteno i pod jednakim uslovima“.