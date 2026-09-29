De la Fuente: Ako želimo da pobedimo Hrvatsku, moramo biti bolji nego na Vembliju

Meč na ovom stadionu ima simboliku i za selektora Španije Luisa de la Fuentea, koji je pre 35 godina napustio kao igrač Sevilju. Bilo je to 1991. godine, posle čega je nastupao za Atletik Bilbao i Alaves u poslednjim godinama karijere.

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Sada, želi i kao selektor da ostavi traga u gradu koji mu je mnogo pružio i u kom je proveo četiri igračke godine, ali i kasnije kao trener u mlađim kategorijama kluba iz Andaluzije.

"Povratak u Sevilju uvek budi posebne emocije u meni. Proveo sam mnogo vremena ovde. Luisu de la Fuenteu koji je pre 25 godina trenirao mladi tim Sevilje, poručio bih, 'ne odustaj, nastavi, budi stalan'. To me je i dovelo do ove pozicije. Velika snaga ovog tima Španije je što imamo mnogo sistema i mnogo načina da igramo, uvek jačamo naše ideale. Mi smo dobar, snažan tim koji kontroliše igru. Ali i Hrvatska može da se nosi sa nama i ima šansu. Poznajemo ih dobro sa mečeva proteklih godina, imaju vrlo talentovane igrače. Ovo je meč na kojem ćemo morati da odigramo mnogo bolje nego sa Engleskom", kaže selektor Španije.

Posle pobede nad Engleskom na Vembliju (3:2), ima dosta umornih igrača i nameće se ideja o rotaciji. De la Fuente na ovom susretu ne računa na Le Normana, Jeremija Pina i Roberta jer u protokolu može da ima samo 23 igrača. Za razliku od meča sa Englezima među onima koji bi mogli dobiti šansu makar sa klupe je i Ivan Fresneda, koji još čeka na debi.

"Ako kažem da neće biti rotacije, uslediće debata. Razumno je da bude nekih promena. Da se osveži tim jer bilo ko od 26 sa spiska može da igra. Biće nam potrebna injekcija energije na nekim pozicijama. Svi igrači su u savršenoj kondiciji. Svi shvataju da je četiri meča u deset dana vrlo zahtevno. Pokazali smo da nam je uvek prioritet zdravlje igrača, zato smo omogućili Eriku Garsiji da se oporavi", uverava De la Fuente.

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Koliko je Španija jaka pokazuje podatak i da su mečeve često rešavali igrači koji su ulazili sa klupe.

"Otkako sam ja selektor, oni koji su rešili najveći broj mečeva su igrači koji su ulazili sa klupe. Merino je nedavno rekao, žalimo da imamo taj timski duh. Svako ima pravo da igra jer svi su dobri. U stvari, najbolji su igrači na svetu. Meni je čast da ih vodim. Vratili smo taj duh iz 2010. Ljudi se osećaju ponosnim što su Španci. Meni je čast da vodim ovu zemlju, a to što sam u Sevilji mi daje poseban osećaj jer je ovo važan grad u mom životu", zaključio je De la Fuente.