De la Fuente: Ako želimo da pobedimo Hrvatsku, moramo biti bolji nego na Vembliju
Vreme čitanja: 4min | uto. 29.09.26. | 10:17
Selektor Španije vraća se u grad u kojem je proveo značajan period kao igrač i trener u akademiji Sevilje
Posle više od 11 godina Španija će od 20.45 odigrati jedan meč na stadionu "Ramon Sančez Pishuan" u Sevilji. U goste joj stiže Hrvatska, osokoljena pobedom nad Češkom (2:1), ali i svesna da Španija nikad ne gubi kada igra na ovom terenu.
Neverovatno zvuči podatak da svetski prvaci nikada nisu osetili gorčinu poraza kada igraju na stadionu Sevilje. Tamo su igrali 25 utakmica, 20 puta su pobedili i samo pet puta igrali nerešeno. Da li je za to zaslužna grozničava, atmosfera poput one u španskoj koridi, u kojoj se protivnik prosto istopi, ili je u pitanju čist kontinuitet kvaliteta španskog tima, to je za analizu, ali nema sumnje da Španci računaju da je to značajan faktor.
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Meč na ovom stadionu ima simboliku i za selektora Španije Luisa de la Fuentea, koji je pre 35 godina napustio kao igrač Sevilju. Bilo je to 1991. godine, posle čega je nastupao za Atletik Bilbao i Alaves u poslednjim godinama karijere.
20.45: (1,23) Španija (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX
Sada, želi i kao selektor da ostavi traga u gradu koji mu je mnogo pružio i u kom je proveo četiri igračke godine, ali i kasnije kao trener u mlađim kategorijama kluba iz Andaluzije.
"Povratak u Sevilju uvek budi posebne emocije u meni. Proveo sam mnogo vremena ovde. Luisu de la Fuenteu koji je pre 25 godina trenirao mladi tim Sevilje, poručio bih, 'ne odustaj, nastavi, budi stalan'. To me je i dovelo do ove pozicije. Velika snaga ovog tima Španije je što imamo mnogo sistema i mnogo načina da igramo, uvek jačamo naše ideale. Mi smo dobar, snažan tim koji kontroliše igru. Ali i Hrvatska može da se nosi sa nama i ima šansu. Poznajemo ih dobro sa mečeva proteklih godina, imaju vrlo talentovane igrače. Ovo je meč na kojem ćemo morati da odigramo mnogo bolje nego sa Engleskom", kaže selektor Španije.
Posle pobede nad Engleskom na Vembliju (3:2), ima dosta umornih igrača i nameće se ideja o rotaciji. De la Fuente na ovom susretu ne računa na Le Normana, Jeremija Pina i Roberta jer u protokolu može da ima samo 23 igrača. Za razliku od meča sa Englezima među onima koji bi mogli dobiti šansu makar sa klupe je i Ivan Fresneda, koji još čeka na debi.
"Ako kažem da neće biti rotacije, uslediće debata. Razumno je da bude nekih promena. Da se osveži tim jer bilo ko od 26 sa spiska može da igra. Biće nam potrebna injekcija energije na nekim pozicijama. Svi igrači su u savršenoj kondiciji. Svi shvataju da je četiri meča u deset dana vrlo zahtevno. Pokazali smo da nam je uvek prioritet zdravlje igrača, zato smo omogućili Eriku Garsiji da se oporavi", uverava De la Fuente.
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Koliko je Španija jaka pokazuje podatak i da su mečeve često rešavali igrači koji su ulazili sa klupe.
"Otkako sam ja selektor, oni koji su rešili najveći broj mečeva su igrači koji su ulazili sa klupe. Merino je nedavno rekao, žalimo da imamo taj timski duh. Svako ima pravo da igra jer svi su dobri. U stvari, najbolji su igrači na svetu. Meni je čast da ih vodim. Vratili smo taj duh iz 2010. Ljudi se osećaju ponosnim što su Španci. Meni je čast da vodim ovu zemlju, a to što sam u Sevilji mi daje poseban osećaj jer je ovo važan grad u mom životu", zaključio je De la Fuente.
Fudbaler Pari Sen Žermena Fabijan Ruiz ima zaista čime da se pohvali. Na 51 nastupu u dresu nacionalnog tima nikada nije izgubio utakmicu! Nekadašnji igrač Betisa kaže da ga to čini ponosnim.
"Veoma sam srećan zbog takve statistike. To samo znači da dugo nismo izgubili. Nadam se da ćemo nastaviti u tom stilu. Ne bih da poredim sebe sa generacijom igrača iz 2010. Nadam sa da ćemo i sa ovim timom uspeti da vežemo evropsku i svetsku krunu kao što su uradili oni", kaže Ruiz.
Inače, Španija je neporažena na 39 utakmica u nizu. Imaju 30 pobeda i devet remija i na pragu su jubilarnog 40. susreta bez poraza. Poslednji neuspeh doživeli su 22. marta 2024. kada su poraženi sa 1:0 u prijateljskom meču sa Kolumbijom. Tri meča zaredom sa Hrvatima su bez poraza, a na poslednjih osam mečeva sa Vatrenima imaju pet poreda, remi i dva poraza.
MOGUĆE POSTAVE
ŠPANIJA (4-3-3): Simon - Pubil, Kubarsi, Laport, Grimaldo - Rodri, Merino, Pedri - N. Vilijams, Ojarzabal, Jamal.
HRVATSKA (4-2-3-1): Livaković - Stanišić, Vušković, Gvardiol, Perišić - Kovačić, Modrić - L. Sučić, P. Sučić, Baturina - Budimir.
LIGA NACIJA, DIVIZIJA A - 2. KOLO
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,23) Španija (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX
20.45: (9,50) Češka (5,10) Engleska (1,33) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
Ponedeljak
GRUPA 1
Turska - Italija 1:4 (0:3)
/Jilmaz 47 - Bastoni 9, Fratezi 22, Kajode 27, Espozito 51/
Belgija - Francuska 0:1 (0:0)
/Olise 88/
Nedelja
GRUPA 2
Srbija - Holandija 1:2 (0:1)
/Jović 46 - Merdink 30pen, 69/
Nemačka - Grčka 0:1 (0:0)
/Kurbelis 71/
GRUPA 4
Danska - Vels 2:0 (0:0)
/Dejvis 53ag, Isaksen 66/
Norveška - Portugalija 1:2 (0:1)
/Haland 51 - Feliks 17, Ramos 54/