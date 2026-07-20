Španski heroji prošli kroz pakao: Morao sam da pojedem mnogo go**na, sada sam na sedmom nebu
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 02:58
"Ovo je najsrećniji dan u mom životu zbog svega što sam prošao ove godine", kaže Vilijams; ""Ovo je ogromno olakšanje. Bio sam žestoko kritikovan tokom celog Svetskog prvenstva, ali sudbina je zapisana i hvala Bogu", dodaje Tores
Bio je jedan od najuticajnijih na Evropskom prvenstvu, očekivalo se da će biti i ovog leta na Svetskom prvenstvu. Nije bio, iz više razloga je do finala zbirno odigrao tek nešto više od sat vremena fudbala, ali kada je bilo najvažnije - pojavio se. Dobio je Niko Vilijams priliku u završnici utakmice i odigrao veliku ulogu u osvajanju Mundijala, namestivši gol Feranu Toresu.
Ovakav ishod doneo je olakšanje fudbaleru Bilbaa, koji je iza sebe imao izuzetno tešku godinu zbog fizičkih problema i povreda. Nakon što je krunisan za šampiona sveta, Niko Vilijams je vidno emotivan govorio za DAZN, potpuno iskreno sumirajući sve što je morao da prevaziđe.
"Iskreno, ovo je ludilo. Prošao sam kroz pakao, morao sam da pojedem mnogo go**na, a sada sam na sedmom nebu, stvarno. Šta da kažem? Ovo je najsrećniji dan u mom životu zbog svega što sam prošao ove godine".
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A prošao je kroz mnogo toga, kroz izuzetno težak period obeležen povredama, počevši od hronične pubalgije koja ga je mučila oko godinu i po dana i primoravala da u Atletik Bilbau igra pod injekcijama. Iako je taj problem saniran, usledili su novi pehovi pred samo Svetsko prvenstvo 2026. godine, kada je u maju doživeo rupturu zadnje lože protiv Valensije, a potom na samom turniru i tešku povredu mišića nakon oštrog starta Nikolasa de la Kruza u meču protiv Urugvaja.
Uprkos bojazni da je šampionat za njega završen, oporavio se za samo dve nedelje i u nokaut fazi protiv Argentine odigrao ključnu ulogu - iako mu je sudija Slavko Vinčić poništio gol zbog faula nad Otamendijem, ostao je na visini zadatka i ubrzo učestvovao u akciji kojom je Feran Tores postigao pogodak.
"Mislim da je mnogo ljudi patilo isto kao i ja, i ovo je za njih, za moju porodicu i moje prijatelje“, dodao je Niko Vilijams u izjavi nakon finala Svetskog prvenstva.
Svetski šampion je takođe naglasio važnost timskog rada.
"Ovo je ludilo. Istina je da mislim da još uvek nismo potpuno svesni šta smo postigli. Tako smo srećni, tako zadovoljni, ovo je prosto ludilo. Naravno, svako ima nešto čime može da doprinese. Na kraju krajeva, kao što uvek kažem, niko ne može da dođe ovde i da se ponaša kao zvezda; svi moramo naporno da radimo, baš kao i svi ostali. Tako da sam veoma srećan zbog tima, veoma srećan zbog svih, i nastavićemo dalje", zaključio je Niko.
Patio je i Feran Tores, takođe. Za napadača Barselone je bio posebno težak mentalno, s obzirom na kritike koje je trpeo duži period. Sada ga slavi čitava nacija.
"Mislim da na kraju ovaj gol pripada narodu od 47 miliona ljudi, a ne samo meni. Sudbina je bila zapisana, bilo nam je suđeno da pobedimo”, izjavio je nekadašnji fudbaler Valensije i Mančester Sitija. "Ovo je ogromno olakšanje. Bio sam žestoko kritikovan tokom celog Svetskog prvenstva, ali sudbina je zapisana i hvala Bogu, koji mi uvek daje snagu da nastavim dalje. Kako ja to kažem... Bog daje stvari onima koji ih najviše zaslužuju”, rekao je Tores.