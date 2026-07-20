Španski heroji prošli kroz pakao: Morao sam da pojedem mnogo go**na, sada sam na sedmom nebu

Bio je jedan od najuticajnijih na Evropskom prvenstvu, očekivalo se da će biti i ovog leta na Svetskom prvenstvu. Nije bio, iz više razloga je do finala zbirno odigrao tek nešto više od sat vremena fudbala, ali kada je bilo najvažnije - pojavio se. Dobio je Niko Vilijams priliku u završnici utakmice i odigrao veliku ulogu u osvajanju Mundijala, namestivši gol Feranu Toresu.

Ovakav ishod doneo je olakšanje fudbaleru Bilbaa, koji je iza sebe imao izuzetno tešku godinu zbog fizičkih problema i povreda. Nakon što je krunisan za šampiona sveta, Niko Vilijams je vidno emotivan govorio za DAZN, potpuno iskreno sumirajući sve što je morao da prevaziđe.

"Iskreno, ovo je ludilo. Prošao sam kroz pakao, morao sam da pojedem mnogo go**na, a sada sam na sedmom nebu, stvarno. Šta da kažem? Ovo je najsrećniji dan u mom životu zbog svega što sam prošao ove godine".