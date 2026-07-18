Špansko oružje za finale zove se Mikel Ojarzabal

Postoji i sedmo finale, iz 2019. godine, kada je Španija osvojila Evropsko prvenstvo za igrače do 21 godine. Ojarzabal tada nije bio strelac protiv Nemačke, ali je asistirao Fabijanu Ruizu za vodeći pogodak. Tako da, kada se podvuče crta, Mikel Ojarzabal je u sedam nastupa za veliki trofej, zabeležio šest golova uz jednu asistenciju.

Nedelja, 21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,55)

Ovakvi detalji pred utakmicu najveće važnosti znaju da budu poput dvoseklog mača. Ipak, kada neko ovakve stvari radi na različitim nivoima i u različitim ulogama, ne može nikako da se govori o slučajnosti. Neko će na prvu možda potceniti vernog vojnika Real Sosijedada, znajući da su nekada u samom špicu napada Španije bile ale poput Raula Gonzalesa Blanka, Fernanda Toresa, Davida Vilje, Fernanda Morijentesa, ranije Paka Henta, Kinija, Emilija Butragenja i Telma Zare, međutim Mikel Ojarzabal je već toliko puta na delu pokazao kvalitet i smirenost, a pre svega mentalitet dostojan napadača svetske klase. Bar kada govorimo o mečevima koji se igraju za trofeje.

Takav i jeste igrački opus ofanzivca rodom iz Eibara. On nije napadač koji mora neprestano da bude u centru pažnje, niti mora svaki napad da prolazi preko njega. Naprotiv. Ko prati španski klupski fudbal i Primeru zna da Ojarzabal može često da bude na samoj margini utakmice ili da više radi stvari korisne za tim, da se izvlači iz poslednje linije, otvara prostor saigraču ili da navlači protivničku odbranu na sebe. Opet, konstantno pokazuje sposobnost da bude preloman faktor velikih utakmica.

Prvo je, kao član mlade reprezentacije, pripremio gol Fabijanu Ruisu u pomenutom finalu protiv Nemačke iz 2019. Tada nije morao da odluči finale da bi u njemu ostavio trag, nije to bila njegova najvažnija utakmica niti potez po kojem će se pamtiti karijera, ali jeste najavila nešto što će se kasnije ponavljati kroz karijeru.

Godinu dana kasnije već je izrastao u pravu vedetu Real Sosijedada, a u finalu Kupa kralja protiv ljutog rivala Atletika iz Bilbaa čekala ga je utakmica koja je za ceo klub predstavljala mnogo više od finala. U taj duel stali su višedecenijski rivalitet i iščekivanje pehara, a Ojarzabal je kao kapiten kluba u kojem je ponikao dao jedini gol na meču, sa bele tačke. Igrao se 63. minut, čime je doneo Sosijedadu toliko čekani trofej.

ŠPANIJA POBEĐUJE, OJARZABAL DAJE PRVI GOL NA MEČU - KVOTA 7,00

Možda i najvažniji gol dosadašnje karijere ubeležio je u finalu prošlog Evropskog prvenstva, protiv Engleske. Ušao je u igru u 68. minutu, da bi pred ulazak u sudijsku nadoknadu iskoristio dodavanje Marka Kukurelje posle utrčavanja u prostor i zatresao mrežu za konačnih 2:1! Tada je postao idol nacije i jedan od omiljenih igrača Crvene furije u novijoj istoriji. Ujedno i džoker Luisa de la Fuentea. Pre samo tri meseca je u novom finalu Kupa kralja bio strelac protiv madridskog Atletika, a meč je završen u Sosijedadovu korist nakon boljeg izvođenja penala (5:3). Posle 120 minuta rezultat je glasio 2:2, a Ojarzabal je bio strelac za 2:1 u prvom minutu nadoknade prvog poluvremena, opet sa bele tačke.

Njegovo učešće u finalima, ipak, nije sastavljeno samo od pobeda. Na Olimpijskim igrama pogodio je metu za izjednačenje protiv Brazila, pre nego što je Španija izgubila u produžecima. Nekoliko meseci kasnije doneo je Furiji vođstvo protiv Francuske u finalu Lige nacija, pa gledao kako rival preokreće rezultat. Pogodio je i protiv Portugalije u finalu tog takmičenja prošle godine, ali je trofej ponovo završio na drugoj strani.

Od šest finala u kojima je bio strelac, tri je dobio, a tri izgubio. Iz tog razloga pogrešno bi bilo stvarati sliku da je Ojarzabal igrač koji sam rešava velike utakmice, ali jeste neko ko je navikao da ima značajan uticaj u istim. U golu koji je dao Englezima ima možda i najviše simbolike kada govorimo o Ojarzabalovoj glavi i klasi. Neko je ko dobro čita prostor i poput "devetki" najviše klase ume da prepozna kada će se pojaviti rupa u protivničkoj odbrani koja nekada postoji samo delić sekunde. On u tako kratkom intervalu zna da iskoristi prostor i postane njegov gospodar. Opet, objektivno, nije sam krem svetskog fudbala kada govorimo o igračima iz navale.

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Iako nije klasična devetka, taj posao može da obavlja vrlo dobro, što se vidi i po poverenju koji je dobio od De la Fuentea na Mundijalu. Bio je starter u svakoj utakmici na turniru, a postao je tek treći Španac koji je na jednom planetarnom događaju zatresao mrežu pet puta. Dosad su to uspeli samo Emilio Butragenjo 1986. i David Vilja 2010. godine, kada je Španija osvojila zasad jedinu svetsku titulu. Ako bi bio strelac makar jednom u finalu sa Argentinom, izrastao bi u jedinog igrača Crvene furije sa bar šest pogodaka na istom svetskom prvenstvu.

Bez obzira da li u opremi Sosijedada ili Španije, Ojarzabal je druga zverka kada se dođe do najvažnijeg meča na velikom takmičenju. Pogađao je kao starter i rezervista, za klub i reprezentaciju, u mečevima koje je njegov tim kontrolisao i u onima u kojima je morao da se vraća. Zajedničko je da je prihvatao odgovornost koju mu je utakmica nudila, bez potrebe da silom iskače u prvi plan.

Pred finale ovogodišnjem Mundijala statistika će ga, ipak, staviti u red onih na koga će igrači Lionela Skalonija obratiti ogromnu pažnju. Jedan je od najvrednijih igrača koje Španija ima, iako možda neće biti najupadljiviji čovek na terenu. Takvi su posebno opasni u utakmicama kada je trofej na talonu...