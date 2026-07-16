Spartakov omladinac na pozajmici u Gentu, mogući otkup za 1.600.000 evra

Ljubitelji fudbala u Srbiji teško da su čuli za Danijela Džejmsa Vizdoma, a taj mladić iz Nigerije mogao bi da donese najskuplji transfer Spartaku iz Subotice u istoriji kluba!

Kako saznaje Mozzart Sport, Spartak se dogovorio sa Gentom oko Vizdomove pozajmice, od koje će srpski klub zaraditi 400.000 evra. Ali, to nije sve, jer je ugovoreno i da će Belgijanci imati na kraju sezone opciju otkupa ugovora nigerijskog fudbalera za 1.600.000 evra. Pored toga, Subotičanima bi pripalo još mogućih 200.000 evra kroz bonuse, kao i 15 odsto od naredne prodaje.