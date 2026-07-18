SPECIJAL! Francuska – Engleska: Embape gol 1,85, Kejn 2,30, pogodak iz penala – 3,00

Na Džuda Belingema je kvota 3,00 ako pogodi metu, a na Bredlija Barkolu 3,50. Ako Embape postigne het-trik, a Francuska pobedi, kvota je čak 16,0. Gol Embapea i asistencija donose sedam puta veću zaradu od uložene. Ako as Reala postigne gol, a Galski petlovi slave, kvota je 2,80.

21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)

Ukoliko Englezi osvoje bronzu posle penal serije, kvota je 14,0, a da će tim Tomasa Tuhela da slavi posle produžetaka je 16,0. Ukoliko Francuzi pobede u penal ruletu kvota je 11,0, a posle produžetaka je 13,0.

Pogodak iz penala donosi tri puta veću sumu od uložene, a da će sudija da gleda VAR je 2,50. Gol iz slobodnog udarca donosi kvotu 10,0, a pogodak glavom 2,50. Penal u prvom poluvremenu je 6,00, a da će obe selekcije da završe sa isključenim igračem je 15,0.

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SVETSKO PRVENSTVO

FINALE (NJUJORK)

Nedelja

21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,50)

ZA 3. MESTO (MAJAMI)

Subota

21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)

***kvote su podložne promenama

