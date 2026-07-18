SPECIJAL! Francuska – Engleska: Embape gol 1,85, Kejn 2,30, pogodak iz penala – 3,00
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 12:12
Bogata ponuda Mozzarta za duel za utešno treće mesto na Svetskom prvenstvu u Majamiju
Kome utešna bronza – Francuskoj ili Engleskoj? Ko se oporavio od poraza u polufinalu? Mnogo je pitanja, a odgovor ćemo dobiti ove subote (21.00) u Majamiju. U žiži je trka za Zlatnu kopačku između Lionela Mesija i Kilijana Embapea.
Mozzart je spremio brojne igre iz SPECIJALA. Embape je dosad osam puta pogodio “preko bare”. Postio je protiv Španije u polufinalu. Ako da gol Albionu, kvota je 1,85. Sa druge strane, Hari Kejn se nije proslavio u poslednja dva meča protiv Norveške i Argentine. Ukoliko as Bajerna zatrese mrežu, kvota je 2,30.
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Na Džuda Belingema je kvota 3,00 ako pogodi metu, a na Bredlija Barkolu 3,50. Ako Embape postigne het-trik, a Francuska pobedi, kvota je čak 16,0. Gol Embapea i asistencija donose sedam puta veću zaradu od uložene. Ako as Reala postigne gol, a Galski petlovi slave, kvota je 2,80.
21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)
Ukoliko Englezi osvoje bronzu posle penal serije, kvota je 14,0, a da će tim Tomasa Tuhela da slavi posle produžetaka je 16,0. Ukoliko Francuzi pobede u penal ruletu kvota je 11,0, a posle produžetaka je 13,0.
Pogodak iz penala donosi tri puta veću sumu od uložene, a da će sudija da gleda VAR je 2,50. Gol iz slobodnog udarca donosi kvotu 10,0, a pogodak glavom 2,50. Penal u prvom poluvremenu je 6,00, a da će obe selekcije da završe sa isključenim igračem je 15,0.
OVDE možete da pogledate kompletnu ponudu Mozzarta za duel na Hard rok stadionu u Majamiju.
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SVETSKO PRVENSTVO
FINALE (NJUJORK)
Nedelja
21.00: (2,40) Španija (3,05) Argentina (3,50)
ZA 3. MESTO (MAJAMI)
Subota
21.00: (1,95) Francuska (4,05) Engleska (3,75)
***kvote su podložne promenama