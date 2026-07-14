SPECIJAL! Francuska - Španija: Due gol i asistencija - 20,0, gol Toresa i pobeda Furije - 7,00

Mozzart je spremio izuzetan broj igara u SPECIJALU. Kilijan Empabe ima izuzetan turnir, strelac je osam golova i udarna je pesnica Francuza, pa je kvota da će on ove večeri postići gol 2,10. Kvota na gol Duea je 4,00, isto važi i za Majkla Olisea, dok je kod Španaca ponuda od 3,00 da će Mikel Ojarzabal zatresti mrežu Francuske. Na strelca gola odluke u četvrtfinalu sa Belgijom, Mikela Merina, kvota je 5,00.

21.00: (2,50) Francuska (3,20) Španija (3,25)

Naravno, imate i brojne druge ponude. Ukoliko ste sigurni da će Aleks Baena dati gol i pobediti Španija, kvota je 10,0. Ili da će Dezire Due dati gol i upisati asistenciju, onda je 20,0. Mnogo veća verovatnoća je da će Dembele dati gol i pobediti Francuzi - 5,00.

Imate i drugačiji tip kombinacija, poput toga da će Francuska pobediti, a Kilijan Embape dati bar dva gola - kvota je 6,50. Ili recimo da će Lamin Jamal i Dani Olmo imati barem šut u okvir gola na meču, tu važi kvota 3,00.

Takođe, ako ste pri tome da će oba tima dati gol, Francuska pobediti, a Dembele dati gol na meču, kvota je 7,00.

Kvota za penal u prvom poluvremenu je 6,00, a da će Feran Tores dati gol i pobediti Španija, 7,00.

U svakom slučaju, izbor je na vama, imate obilje igara.

OVDE možete da pogledate sve ponude iz SPECIJALA.

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SVETSKO PRVENSTVO, POLUFINALE

Utorak

21.00: (2,50) Francuska (3,20) Španija (3,25)

Sreda

21.00: (2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)

*** kvote su podložne promenama