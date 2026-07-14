SPECIJAL! Francuska - Španija: Due gol i asistencija - 20,0, gol Toresa i pobeda Furije - 7,00
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 11:43
Fantastična ponuda u Mozzartu za prvi polufinalni susret na Mundijalu (21.00)
Stadion u Dalasu domaćin je okršaja između dve fudbalske velesile, Francuske i Španije u polufinalu Svetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi.
Došli smo do momenata kada je ceo fudbalski svet na ivici, u očekivanju da vidi ko će izboriti prvu vizu za finale. Uzbuđenje je na vrhuncu, nižu se različite prognoze, ali ono što je evidentno je da je pred nama eksplozivnih 90 minuta fudbala na najvišem nivou.
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Mozzart je spremio izuzetan broj igara u SPECIJALU. Kilijan Empabe ima izuzetan turnir, strelac je osam golova i udarna je pesnica Francuza, pa je kvota da će on ove večeri postići gol 2,10. Kvota na gol Duea je 4,00, isto važi i za Majkla Olisea, dok je kod Španaca ponuda od 3,00 da će Mikel Ojarzabal zatresti mrežu Francuske. Na strelca gola odluke u četvrtfinalu sa Belgijom, Mikela Merina, kvota je 5,00.
21.00: (2,50) Francuska (3,20) Španija (3,25)
Naravno, imate i brojne druge ponude. Ukoliko ste sigurni da će Aleks Baena dati gol i pobediti Španija, kvota je 10,0. Ili da će Dezire Due dati gol i upisati asistenciju, onda je 20,0. Mnogo veća verovatnoća je da će Dembele dati gol i pobediti Francuzi - 5,00.
Imate i drugačiji tip kombinacija, poput toga da će Francuska pobediti, a Kilijan Embape dati bar dva gola - kvota je 6,50. Ili recimo da će Lamin Jamal i Dani Olmo imati barem šut u okvir gola na meču, tu važi kvota 3,00.
Takođe, ako ste pri tome da će oba tima dati gol, Francuska pobediti, a Dembele dati gol na meču, kvota je 7,00.
Kvota za penal u prvom poluvremenu je 6,00, a da će Feran Tores dati gol i pobediti Španija, 7,00.
U svakom slučaju, izbor je na vama, imate obilje igara.
OVDE možete da pogledate sve ponude iz SPECIJALA.
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SVETSKO PRVENSTVO, POLUFINALE
Utorak
21.00: (2,50) Francuska (3,20) Španija (3,25)
Sreda
21.00: (2,70) Engleska (3,10) Argentina (3,10)
*** kvote su podložne promenama