SPECIJAL! Norveška – Engleska: Gol Kejna – 2,00, Haland pogodak i asistencija – 15,0

Ko će u polufinale Mundijala u bici za sever Evrope? Engleska je blagi favorit protiv Norveške, ali bio je i Brazil u prethodnoj rundi, pa smo videli kako se Selesao proveo protiv razgoropađenih Vikinga. Mnogo je pitanja, kao ono ko je bolji napadač – Hari Kejn ili Erling Haland? Nisu isti tipovi fudbalera, ali zajedničko im je da su prave gol-mašine, predatori gladni pogodaka.

Mozzart je spremio veliki broj igara iz SPECIJALA. Gol Harija Kejna donosi dvostruki dobitak, a Halanda kvotu 2,10. Džud Belingem je dao dva gola Meksikancima, a ako zatrese mrežu Skandinavaca, kvota u Mozzartu je 4,00, koliko je i na Aleksandera Serlota.