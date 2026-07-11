SPECIJAL! Norveška – Engleska: Gol Kejna – 2,00, Haland pogodak i asistencija – 15,0
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 11:15
Bogata ponuda u Mozzartu za treći četvrtfinalni meč Svetskog prvenstva u Majamiju
Ko će u polufinale Mundijala u bici za sever Evrope? Engleska je blagi favorit protiv Norveške, ali bio je i Brazil u prethodnoj rundi, pa smo videli kako se Selesao proveo protiv razgoropađenih Vikinga. Mnogo je pitanja, kao ono ko je bolji napadač – Hari Kejn ili Erling Haland? Nisu isti tipovi fudbalera, ali zajedničko im je da su prave gol-mašine, predatori gladni pogodaka.
Mozzart je spremio veliki broj igara iz SPECIJALA. Gol Harija Kejna donosi dvostruki dobitak, a Halanda kvotu 2,10. Džud Belingem je dao dva gola Meksikancima, a ako zatrese mrežu Skandinavaca, kvota u Mozzartu je 4,00, koliko je i na Aleksandera Serlota.
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Ako Haland postigne gol i bude imao asistenciju, kvota je čak 15,0. Postoji i miks da as Sitija šutne više od 2,5 puta u okvir gola, ali da ne zatrese mrežu Pikforda – 11,0. Ukoliko gađate velike kvote, recimo pobeda Engleske i het-trik Harija Kejna donosi zaradu 20 puta veću od uložene.
23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)
Hari Kejn gol i asistencija je 8,50, a ukoliko špic Albiona bude imao bar tri šuta u okvir gola Norveške, a ne zatrese mrežu Vikinga, onda je 20,0.
Ukoliko Engleska pobedi na penale, onda je 13,0, a posle produžetaka je 10,0. Granica na broj žutih kartona je 2,5, kornera 9,5, a faulova 21,5. Crveni karton na meču je 4,50. Ako sudija bude gledao VAR, kvota je 3,00, a pogodak van 16 metara je 3,20. Miks – više od 3,5 gola i više od 11,5 šuteva u okvir gola obe reprezentacije donosi kvotu 5,00.
OVDE pogledajte kompletnu ponudu Mozzarta za meč u Majamiju, na stadionu Hard rok.
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SVETSKO PRVENSTVO - ČETVRTFINALE
Četvrtak
Francuska - Maroko 2:0 (0:0)
/Embape 60, Dembele 66/
Petak
Španija - Belgija 2:1 (1:1)
/Ruiz 30, Merino 88 - De Ketelare 41/
Subota
23.00: (4,00) Norveška (3,65) Engleska (2,00)
Nedelja
03.00: (1,77) Argentina (3,50) Švajcarska (5,70)
***kvote su podložne promenama