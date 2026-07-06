SPECIJAL! SAD - Belgija: Balogun daje gol pred Trampom, predsednik Amerike na meču - 3,80

Mozzart je pripremio SPECIJAL, a na vama je da izaberete zaista najbolje opcije.

02.00: (2,60) SAD (3,50) Belgija (2,85)

Kako je ovoj odluci FIFA direktno kumovao predsednik SAD Donald Tramp, intervencijom kod čelnika FIFA Đanija Infantina, Mozzart je dao interesantnu ponudu oko toga da li će on prisustvovati meču.

Kada smo već kod Trampa, onda je zanimljiva svakako i ponuda na to da će Folarin Balogun biti strelac na ovom susretu, reč je o kvoti od 2,30. Ili, ako mislite da će strelac za domaćina turnira biti Kristijan Pulišić, kvota je 3,00. Ako ste pak mišljenja da će mrežu SAD zatresti Žeremi Doku, važi kvota 4,50, dok je na Romelua Lukakua 3,00.

Tu je i obilje drugih kombinacija. Recimo da Balogun daje gol i SAD pobeđuje - 5,00. Ili da Belgija pobeđuje posle eventualne penal serije - 11,0.

Za one hrabrije možda je bolje da pokušaju triplu varijantu, da oba tima daju gol, Belgija pobeđuje, a Lukaku daje gol na meču - 6,50.

Ili možda ovo - oba tima daju gol, a Leandro Trosar i Rikardo Pepi imaju više od 2,5 šuteva po meču. U ovom slučaju važi kvota 5,00.

Penal u prvom poluvremenu nosi kvotu 6,00, a verujete li da će oba tima dobiti crveni karton onda je 15,0.

OVDE možete da pogledate sve ponude u SPECIJALU.

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OSMINA FINALA SVETSKOG PRVENSTVA

Subota

Kanada - Maroko 0:3

/Unahi 49 i 82, Rahimi 90+8/

Francuska - Paragvaj 1:0 (0:0)

/Embape 70pen/

Nedelja

Brazil - Norveška 1:2 (0:0)

/Nejmar 90+10 - Haland 79, 90/

Ponedeljak

Meksiko - Engleska 2:3 (1:2)

/Kinjones 42, Himenes pen 69 - Belingem 36, 38, Kejn 60p/

21.00: (4,00) Portugalija (3,70) Španija (2,00)

Utorak

02.00: (2,60) SAD (3,50) Belgija (2,85)

18.00: (1,40) Argentina (4,60) Egipat (9,00)

22.00: (3,50) Švajcarska (3,10) Kolumbija (2,35)

*** kvote su podložne promenama