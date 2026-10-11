Ljajić i Zubairu (MN Press)
Ljajić i Zubairu (MN Press)
Novinar M. Minić

Špicevi proradili pred Partizan, pazarska enigma na levom beku… A tamo tutnji Demba Sek

Vreme čitanja: 3min | ned. 11.10.26. | 10:48

Plavi u najneefikasnijem kvintetu Mozzart Bet Superlige, ali špicevi najavili bolje dane u kontrolnom meču protiv Mladosti u Lučanima

(Od dopisnika MOzzart Sporta iz Novog Pazara)

Gol u protivničkoj mreži po utakmici. To je prosek Pazaraca u prethodnih deset kola Mozzart Bet Superlige, koji ih u konkurenciji 14 klubova svrstava u najslabiji kvintet. Manje potentni u napadu su Mačva, niški Radnički i Zemun, a sa lučanskom Mladošću je ista meta, isto odstojanje.

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Pre današnjeg duela 11. prvenstvene runde sa značajno ubojitijim na polju realizacije, ali i lošije rangiranim Partizanom u Beogradu (17 časova, Arena Premium 2), trener Novog Pazara Strahinja Pandurović upravo je u Lučanima testirao izabranike i u pobedi nad Mladošću od 2:0 dobio golove od centralnih napadača - Fejsala Mulića i Harisa Kadrića.

Nisu se pazarski špicevi proslavili efikasnošću u dosadašnjem delu šampionata, iako valja pošteno reći da Mulić i posebno Fjeri Kocebu zbog povreda nisu bili dostupni šefu struke Plavih u svakoj prilici, dok je Kadrić stigao kasno i odigrao je do sada ukupno 45 minuta u remijima sa Čukaričkim na Banovom brdu (1:1) i Zemunom kraj Jošanice (2:2).

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Golovi Mulića i Kadrića u kontrolnom vojevanju u Dragačevu sigurno raduju Pandurovića, koji će na stadionu Partizana posle dva meseca i jače imati na raspolaganju i oporavljenog Kocebua.

Znače golovi svima. Znači špicu kad postigne gol i na prijateljskoj utakmici, popravlja samopouzdanje. Utakmica u Lučanima nam je donela dosta pozitivnih stvari. Imali smo nekoliko povređenih i još nekolicinu igrača pod virusom, nije nas bilo dovoljno i razmišljali smo u jednom trenutku o odlaganju, ali otišli smo s manjim brojem igrača i fudbaleri s manjom minutažom su pokazali da u narednom periodu možemo ozbiljno da računamo na njih. Čak su se nametnuli i za Partizan, razmišljam da možda neko od njih i krene u startnoj postavi. Veliki plus za sve te momke što se tiče odnosa i kvaliteta igre u tom meču”, kaže trener Pazara.

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Špicevi su tu, ali se pojavio hendikep na poziciji levog beka. Standardni Tomislav Dadić je "pocrveneo" u za Plave košmarnoj završnici sa Zemunom, pa se traži zamena. Veljko Mirosavić je prirodna alternativa, ali nije dobio ni minut u Mozzart Bet Superligi od prvog dana avgusta i stradanja Pazaraca u domaćem ambijentu protiv OFK Beograda(1:4). Kontra stranu mogu da pokriju Aleksandar Miljković i Nikola Stanković, pa i Bojan Adžić, a moguća je i promena formacije. Pandurović, ipak, ne bi da poseže za tako radikalnim rešenjem.
Razmišljam u svim pravcima, ali nisam trener koji voli da previše rotira i "izmišlja" što se tiče formacije. Naravno, zavisno od toka utakmice, nekada hoću da u poslesnjih desetak minuta zatvorim sa petoricom pozadi. Retko kada ću nešto promeniti u odnosu na protivnika. Smatram da naši uigrani mehanizmi mogu samo da se nadograde kroz radni proces. Nedostatak Dadića jeste hendikep, ali postoje dve, čak i tri opcije. Na toj strani je Demba Sek, možda Partizanov najproduktivniji igrač u ovom trenutku. Videćemo", ne otkriva karte Pandurović.

Osim Dadića, van stroja je povređeno krilo Džoni Robert, a po slovu ugovora i ofanzivni vezista Dimitrije Janković pozajmljen upravo od Partizana. Predvođeni kapitenom Ademom Ljajićem, koji se kao Pandurović i još nekoliko Pazaraca vraća na dobro poznatu adresu, gosti bi u Humskoj, u formaciji 4-2-3-1, mogli da počnu u sledećem sastavu: Matijašević – Miljković, Hadžimujović, Marinković, Stanković – Gadio, Marinković – Sadi, Ljajić, Dikson – Mulić.

MOZZART BET SUPERLIGA, 11. KOLO

Subota

IMT - Radnik 1:0 (1:0)
/Fabijen 21/

Čukarički - Mačva 2:2 (2:1)
/Šehović 1, Jovanović 7 - Ergelaš 36, Čolović 80/

Radnički - Crvena zvezda 0:3 (0:0)
/Dieng 48, Gudelj 58, Arnautović 88/

Nedelja

15.00: (4.30) Radnički Niš (3.60) Vojvodina (1.85)

17.00 (1.53) Partizan (4.30) Novi Pazar (6.00)

19.00 (6.75) Zemun (4.20) Železničar (1.50)

Ponedeljak

20.00 (2.90) Mladost Lučani (3.25) OFK Beograd (2.50)

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