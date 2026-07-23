Spisak od 11 imena Junajted skratio na dva: Baleba prioritet, Kone rezervna opcija

U međuvremenu su trojica sa liste završili u drugim klubovima (Tonali i Fernandeš u Totenhemu, Anderson u Mančester Sitiju), četvrti (Čuameni) je sa svojim produžio ugovor, pa je po pisanju Skaj Sportsa knjiga spala na dva slova – Karlosa Balebu i Manua Konea, kojem su akcije posebno skočile posle odličnih izdanja na Svetskom prvenstvu. Međutim…

Junajtedov prioritet je, tvrdi Skaj Sports, i dalje Baleba, momak kojeg je mančesterski klub pokušao da dovede i prošlog leta. Činilo se čak u jednom trenutku da je postigao dogovor sa Brajtonom, ali transfer nije realizovan te je kamerunski vezista ostao na Ejmeksu. Pa iako se prošle sezone mučio sa formom, sportski sektor trostrukog prvaka Evrope nije odustao od njega.

Ipak, zvaničnih kontakata između dva kluba još uvek nema, a ključna prepreka mogla bi da bude visoka cena koju Brajton traži, te bi morao da se pronađe kompromis oko procenjene vrednosti igrača. A to bi moglo da pogura Manua Konea bliže Engleskoj. Vezistu Rome bi, veruje se, koštao manje od Balebe, i Junajted je već stidljivo ispitivao mogućnosti dovođenja 25-godišnjeg fudbalera koji je ostavio sjajan utisak ovog leta noseći dres francuske reprezentacije. Iako francuski izvori tvrde da je Junajted favorit za njegov potpis u jakoj evropskoj konkurenciji, Skaj Sports ističe da su priče o skorom dogovoru su preuranjene.

Još jedna od opcija, Aleks Skot, po svemu sudeći je ispao iz ‘kombinacije‘. Iako je odbio nekoliko ponuda Bornmuta za produžetak ugovora koji ulazi u poslednje dve godine, klub sa juga Engleske tvrdi da on ostaje njihov igrač i već je odbio upite engleskih velikana Čelsija i Arsenala.