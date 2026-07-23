Barsa dovela centra bez obeštećenja: Unikaha lakša za 1.700.000 evra
Vreme čitanja: 3min | čet. 23.07.26. | 16:48
Olek Balcerovski zvanično pojačao katalonskog velikana
Spavalo se u Kataloniji malo duže nego što je to bio plan. Pravili su novi projekat za narednu sezonu još u martu, ali se tada očekivalo nešto sasvim drugačije od onoga što se radi sada. Nisu mislili da će Ćavi Paskval da digne sidro i preseli su u Ujedinjene Arapske Emirate, niti da će ih na neki način prevariti usput. Španski stručnjak odbio je dolazak Žana Montera - sa kojim je sve bilo dogovoreno i završeno - pošto je hteo da ekipu gradi oko Majka Džejmsa za narednu sezonu. Nekoliko meseci kasnije, Montero je u Olimpijakosu, Paskval u Dubaiju i Džejms u Efesu, čak se i Mozes Rajt na kraju predomislio i otišao u milansku Olimpiju, pa je sve moralo da ide ispočetka.
Napravljenu su promene i u upravi, Aleksander Sekulić zamenio je Ćavija Paskvala i potpisao ugovor do 2028. godine, a usputno su krenulo da stižu i pojačanja. Puni se roster katalonskog tima za narednu sezonu, pošto gotovo svakodnevno ima neki novi potpis. Poslednji u nizu je Aleksander Balcerovski, poljski reprezentativac. Popularni Olek stigao je iz Unikahe, pošto ga je tim iz Malage pustio bez obeštećenja.
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Imao je izlaznu klauzulu poljski centar za odlazak, međutim Barselona nije morala da plati ništa za šesto pojačanje ovog leta. Zanela se malo Unikaha kada je rešila da produži ugovor sa Balcerovskim jer su mu dali 1.700.000 evra godišnju platu, što je za špansku ekipu baš mnogo. Shvatili su da su pogrešili, zbog čega nisu ni tražili da se plati to obeštećenje, već samo da se preuzme ugovor i ta plata. Barselona je to prihvatila bez problema jer centra drugog osim Džoša Niba nemaju, s obzirom da su pustili Vilija Ernangomeza, kao i Jusufu Fala, a Mozes Rajt nije došao.
Mesto poljskog košarkaša zauzeće Vili Ernangomez kako stvari stoje, ali za skoro devet puta manju platu. Kako smo ranije pisali, španski mediji preneli su da uopšte neće biti prvi centar i da će primati 300.000 evra godišnje, što je za njega sada džekpot, s obzirom da niko nije zainteresovan za stamenu peticu. Trogodišnji boravak u Barseloni nije bio baš blistav, posebno protekle sezone, tako da nije baš nešto cenjen na tržištu. Zbog toga će biti rezervni centar Unikahe, koja isto menja dosta za narednu sezonu.
Što se tiče Balcerovskog, on je protekle dve sezone igrao za Unikahu, gde je prošle beležio 10,5 poena, uz 3,4 skoka i 1,1 asistenciju u proseku. Vraća se u Evroligu, gde je igrao u sezoni 2023/24 za Panatinaikos. Iza sebe već ima kratku, ali veoma uspešnu karijeru tokom koje je osvojio brojne trofeje. U njegovoj riznici nalaze se Evrokup (2023), Evroliga (2024), prvenstvo Grčke (2024), dva FIBA Interkontinentalna kupa (2024. i 2025), Superkup (2024), FIBA Liga šampiona (2025) i Kup kralja (2025), koje je osvojio igrajući za Gran Kanariju, Panatinaikos i Unikahu iz Malage.
Odlično za Barselonu je što se računa kao domaći igrač, što je status koji je dobio dok je igrao za Gran Kanariju.
"Balcerovski je pokretljiv centar, tehnički potkovaniji nego fizički dominantan, odličan u postavljanju blokova i dovoljno atletski sposoban da brzo trči u tranziciji. Svojih 216 centimetara koristi na pravi način, bilo da završava akcije atraktivnim zakucavanjima ili preciznim šutevima iz neposredne blizine. Ipak, njegova visina ga ne sprečava da bude opasan i van linije za tri poena, odakle šutira sa veoma dobrim procentima", hvale Katalonci novo pojačanje.
Podsećamo, Barselona je ovog leta već dovela Džoša Niba, Džastina Andersona, Olivijea Enkamuu, Umodžu Gibsona i Agustina Ubala, a još bi trebalo da dođu Tajris Martin i Stenli Umude, što se za sada zna. Možda ni tu još nije kraj pojačanjima.