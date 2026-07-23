Barsa dovela centra bez obeštećenja: Unikaha lakša za 1.700.000 evra

Spavalo se u Kataloniji malo duže nego što je to bio plan. Pravili su novi projekat za narednu sezonu još u martu, ali se tada očekivalo nešto sasvim drugačije od onoga što se radi sada. Nisu mislili da će Ćavi Paskval da digne sidro i preseli su u Ujedinjene Arapske Emirate, niti da će ih na neki način prevariti usput. Španski stručnjak odbio je dolazak Žana Montera - sa kojim je sve bilo dogovoreno i završeno - pošto je hteo da ekipu gradi oko Majka Džejmsa za narednu sezonu. Nekoliko meseci kasnije, Montero je u Olimpijakosu, Paskval u Dubaiju i Džejms u Efesu, čak se i Mozes Rajt na kraju predomislio i otišao u milansku Olimpiju, pa je sve moralo da ide ispočetka.

Napravljenu su promene i u upravi, Aleksander Sekulić zamenio je Ćavija Paskvala i potpisao ugovor do 2028. godine, a usputno su krenulo da stižu i pojačanja. Puni se roster katalonskog tima za narednu sezonu, pošto gotovo svakodnevno ima neki novi potpis. Poslednji u nizu je Aleksander Balcerovski, poljski reprezentativac. Popularni Olek stigao je iz Unikahe, pošto ga je tim iz Malage pustio bez obeštećenja.