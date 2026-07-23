Vendel Mur i Partizan Mozzart Bet dogovaraju finalne detalje
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 16:46
Prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, crno-beli su sve bliži da završe ozbiljno pojačanje
Burno je leto za Partizan Mozzart Bet. Brojna imena su izmakla crno-belima, ali situacija se po svemu sudeći popravlja. Naime, prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, Vendel Mur je sve bliži da obuče crno-beli dres. Jasno je bilo ovih dana da će američki internacionalac put Evrope, u priču je uključen Hapoel iz Tel Aviva, ali izgleda je u ovom momentu bliži potpisu Partizan.
Prema saznanjima Mozzart Sporta, dogovaraju se finalni finansijski detalji sa igračem koji bi predstavljao ozbiljno pojačanje u spoljnoj liniji gde su za sada Karlik Džons, Alesandro Pajola, ali i još uvek ne ozvaničeni Kajl Olman.
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Mura su 2022. godine na draftu izabrali Dalas Meveriksi kao 26. pika, da bi ekspresno bio trejdovan u Hjuston Roketse, a na kraju je završio u Minesota Timbervulvsima. Bivši student univerziteta Djuk je svoju četvorogodišnju NBA karijeru proveo na relaciji NBA – Razvojna liga, a do sada nije nastupao na Starom kontinentu.
Podsetimo da Partizan pored Pajole do sada ozvaničio Kevarijusa Hejsa, ali i Lemara Stivensa. Čeka se još Derek Vilis, Nikola Tanasković, ali i već pomenuti Olman. Takođe, saradnju su produžili Karlik Džons, Tonje Džekiri, Arijan Lakić, Žofri Lovernj, kao i kapiten Vanja Marinković.
Što se odlazaka tiče, crno-bele su za sada napustili pomenuti Dvejn Vašington, Sterling Braun, Nik Kalates, Isak Bonga, Dilan Osetkovski, Aleksa Radanov, Bruno Fernando i Aleksej Pokuševski. Situacija je još uvek nejasna kada govorimo o Mitru Bošnjakoviću, koji se tek vratio sa nedavno završenog Evrobasketa za košarkaše do 20 godina, na kom je Srbija osvojila srebrnu medalju.