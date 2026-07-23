Vendel Mur i Partizan Mozzart Bet dogovaraju finalne detalje

Burno je leto za Partizan Mozzart Bet. Brojna imena su izmakla crno-belima, ali situacija se po svemu sudeći popravlja. Naime, prema nezvaničnim saznanjima Mozzart Sporta, Vendel Mur je sve bliži da obuče crno-beli dres. Jasno je bilo ovih dana da će američki internacionalac put Evrope, u priču je uključen Hapoel iz Tel Aviva, ali izgleda je u ovom momentu bliži potpisu Partizan.

Prema saznanjima Mozzart Sporta, dogovaraju se finalni finansijski detalji sa igračem koji bi predstavljao ozbiljno pojačanje u spoljnoj liniji gde su za sada Karlik Džons, Alesandro Pajola, ali i još uvek ne ozvaničeni Kajl Olman.