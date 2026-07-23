Surovo tržište: Ernangomezu devet puta manja plata

Ekipa iz Malage traži rešenje u reketu jer je Olek Balcerovski otišao upravo u Barselonu, trebalo bi i da Tajson Perez ode u Valensiju, tako da Unikaha vidi Vilija kao opciju na centru. Uklopio se u sastav Unikahe, ali kako pišu španski mediji, nije planiran kao prvi centar. Klub traži startera na poziciji "petice", pa bi Španac morao da se izbori za minutažu sa Dejvidom Krevišom i Janikom Nzosom, koji se vratio u tim. Ne baš srećni dani za nekadašnjeg najkorisnijeg igrača Evropskog prvenstva.

Dolazak Ernangomeza nije bio deo prvobitnih planova čelnika Unikahe. Ta opcija pojavila se tek posle dogovora o raskidu saradnje sa Balcerovskim, za kog se planiralo da bude najplaćeniji igrač ekipe naredne sezone. Imao je 1.700.000 evra po sezoni, što su mu dali pre nekoliko meseci. Iako se sada otvara prostor u budžetu, španskoj ekipi ne pada na pamet da mu izađe u susret ni blizu sa primanjima koja je imao u redovima katalonskog velikana. Kako prenosi portal Encestando, Unikaha bi mogla da angažuje Ernangomeza uz platu koja bi bila čak devet puta manja od one koju je imao u Kataloniji.

Prema njihovim navodima, centar je u Barseloni zarađivao oko 2.500.000 evra po sezoni, dok bi sada imao godišnju platu oko 300.000 evra, što bi bilo skoro devet puta manje! Niti više ima milionskih primanja, niti igranja Evrolige... Sve je krenulo naopako za njega.

Pored Enscestanda, španski mediji poput Radio Marke Malaga i Malaga Hoj navode da mogućnost njegovog dolaska u Unikahu iz dana u dan postaje sve realnija. Ostaje samo da se vidi da li će prihvatiti ove finansijske uslove.