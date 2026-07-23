Garnaćo na opravci kod Emerija: UEFA će češljati manevar Čelsija i Vile

O čemu se radi?

Pre dva dana Čelsi je zvanično doveo Morgana Rodžersa iz Aston Vile i sa 138.000.000 evra učinio ga je najskupljim Englezom svih vremena. Vila imala novac da kupi Garnaća, ali ne i prostora da se usudi na direktan transfer, pa je plaćanje odložila pozajmicom. Da je Vila odmah platila 50.000.000 evra UEFA bi po automatizmu ovo zavela kao razmenu igrača

Pravila krovne organizacije evropskog fudbala nalažu da ako dva kluba trguju igračima u razmaku manjem od 45 dana (što ovde svakako jeste slučaj), finansijski učinak posla gleda se isključivo kroz neto razliku isplaćenih obeštećenja. A to bi predstavljalo veliki udarac za Vilu koja se nalazi pod sporazumom o poravnanju sa UEFA (Settlement Agreement) i čist profit od prodaje Rodžersa joj je bio neophodan u finansijskim knjigama. Kada bi Garnaćov transfer bio tretiran kao razmena igrača, profit koji Vila knjiži od prodaje Rodžersa bio bi drastično umanjen, za pomenutih 50.000.000. Slična muka muči i Čelsi, koji je takođe pod lupom UEFA i očajnički su mu potrebni čisti profiti od prodaje igrača za sezonu 2026/27.

(2,10) Hajduk Split (3,35) Pafos (3,60)

I zato je ovde nastupila simbioza dva kluba. Pozajmica sa uslovnim otkupom bila je Čelsijev i Vilin manevar. Za sada te uslove koje Garnaćo treba da ispuni kako bi transfer postao trajan znaju samo dva kluba. Vila ima luksuz da knjiži čitav profit od prodaje Rodžersa za aktuelnu finansijsku godinu, a Čelsi priliku da profit od prodaje Garnaća proknjiži u narednom obračunskom periodu, onda kada je procenio da će mu najviše odgovarati.

UEFA, svesna da klubovi često nastoje da plivaju u sivoj zoni i koriste rupe u zakonu može da iskoristi klauzulu o oprezu, odnosno da ukoliko proceni da su klubovi namestili pozajmici i da će otkup postati gotovo stoprocentno siguran (npr. Garnaćo mora da odigra samo jednu utakmicu ili Vila da izbori opstanak) ima pravo da momentalno zavede pozajmicu kao permanentni transfer. Znajući to, Čelsi i Vila su se postarali da realizacija transfera ne može sa sigurnošću da se predvidi, ali da bude lakše ostvariva, odnosno realna.

I nema sumnje da će UEFA pročešljati sumnjivu dokumentaciju, ali ukoliko su dva premijerligaša bila dovoljno promoćurna, plan će im proći.

A ako se vratimo isključivo na fudbalsku priču, Unaj Emeri je dobio pojačanje koje je želeo i prošlog leta, a Garnaćo trenera koji bi mogao fudbalski da ga "opravi" posle sezone u kojoj je kao fudbaler Čelsija na 43 utakmice postigao osam i namestio četiri gola.

"Oduševljeni smo Alehandrom. Izuzetno je talentovan, mlad i pokazao nam je veliku želju da bude deo našeg projekta," poručio je Emeri.

Pre Garnaća, na Vila park su stigli Johan Manzambi (Frajburg, 60.000.000 evra), Žoao Gomes (Vulverhempton, 40.000.000 + 5.000.000 evra) i Modu Keba Sise (LASK, 5.500.000 evra).