Pedro Martinez pikirao novo pojačanje, Francuz iz NBA stiže u Madrid
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 16:51
Olivije Sar bi mogao da pojača Real
Pune ruke posla ima Pedro Martinez otkad je došao na mesto trenera Real Madrida. Iako je španski gigant igrao finale Evrolige prošle sezone, roster je bio zreo za promene koje se i dešavaju.
Najveći gubitak je svakako odlazak Treja Lajlsa. Kao njegova zamena stigao je Mikael Jantunen, ali će on potencijalno deliti minute sa Olivijeom Sarom, koji je kako prenosi španski mediji nova meta Reala.
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Budući da je otišao Aleks Len, a da je Usman Garuba pokidao Ahilovu tetivu u polufinalu Evrolige protiv Valensije, fali još jedan visoki igrač uprkos dolasku Haimea Pradilje. Što se tiče Sara, on je visok 208 centimetara, ima 27 godina i prilično je moderan košarkaš. Odlikuje ga dobar šut, dok je istovremeno prilično mobilan što mu daje mogućnost da pretrčava i probija rivale.
Sar je veoma mlad napustio Francusku i otisnuo se na koledž. Tri godine je igrao na Vejk Forestu, a onda jednu sezonu na Kentakiju. Nije bio draftovan, ali je uspeo kroz Letnju ligu da se izbori za ugovor u Oklahomi. Mnogo više vremena proveo je u razvojnoj ligi, posebno onda kada su Tanderi krenuli ozbiljnije da se takmiče. Nakon tri sezone prešao je u razvojni tim Toronto Reptorsa, dok je prethodnu takmičarsku godinu proveo u Klivlendu. Takođe je primarno nastupao u Dži ligi, pa je tako upisao samo četiri nastupa tokom regularne sezone za Kavse.
Za pet godina otkad je u ligi odigrao je svega 50 mečeva. Prosečno je beležio 4,7 poena i 3,4 skoka uz šut iz igre od 56,7%, dok je za tri bio na odličnih 39,1%. U Dži ligi imao je mnogo bolje brojke, u sezoni za nama davao je 13,4 poena (44,3% za tri) uz 7,3 skoka i 1,4 blokade po meču.
To što je odigrao ovako malo mečeva na ozbiljnom nivou jeste za brigu i slobodno možemo da kažemo da Real i te kako kocka sa njegovim dovođenjem.
Takođe, valja pomenuti da je Real u pregovorima sa Demionom Džonsom, takođe igračem iz NBA lige koji igra na poziciji centra, a nedavno je zvanično objavljen i potpis Timotija Luvavua Kabaroa koji je zamena za Marija Hezonju. Hrvat najverovatnije ide u NBA ligu, ali rasplet te sage dobićemo tek u narednim danima.