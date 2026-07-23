Pedro Martinez pikirao novo pojačanje, Francuz iz NBA stiže u Madrid

Sar je veoma mlad napustio Francusku i otisnuo se na koledž. Tri godine je igrao na Vejk Forestu, a onda jednu sezonu na Kentakiju. Nije bio draftovan, ali je uspeo kroz Letnju ligu da se izbori za ugovor u Oklahomi. Mnogo više vremena proveo je u razvojnoj ligi, posebno onda kada su Tanderi krenuli ozbiljnije da se takmiče. Nakon tri sezone prešao je u razvojni tim Toronto Reptorsa, dok je prethodnu takmičarsku godinu proveo u Klivlendu. Takođe je primarno nastupao u Dži ligi, pa je tako upisao samo četiri nastupa tokom regularne sezone za Kavse.

Budući da je otišao Aleks Len , a da je Usman Garuba pokidao Ahilovu tetivu u polufinalu Evrolige protiv Valensije, fali još jedan visoki igrač uprkos dolasku Haimea Pradilje . Što se tiče Sara , on je visok 208 centimetara, ima 27 godina i prilično je moderan košarkaš. Odlikuje ga dobar šut, dok je istovremeno prilično mobilan što mu daje mogućnost da pretrčava i probija rivale.

Za pet godina otkad je u ligi odigrao je svega 50 mečeva. Prosečno je beležio 4,7 poena i 3,4 skoka uz šut iz igre od 56,7%, dok je za tri bio na odličnih 39,1%. U Dži ligi imao je mnogo bolje brojke, u sezoni za nama davao je 13,4 poena (44,3% za tri) uz 7,3 skoka i 1,4 blokade po meču.

To što je odigrao ovako malo mečeva na ozbiljnom nivou jeste za brigu i slobodno možemo da kažemo da Real i te kako kocka sa njegovim dovođenjem.

Takođe, valja pomenuti da je Real u pregovorima sa Demionom Džonsom, takođe igračem iz NBA lige koji igra na poziciji centra, a nedavno je zvanično objavljen i potpis Timotija Luvavua Kabaroa koji je zamena za Marija Hezonju. Hrvat najverovatnije ide u NBA ligu, ali rasplet te sage dobićemo tek u narednim danima.