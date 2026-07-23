Lukasen u Zvezdi dobija 1.000.000 po sezoni! Bonus za Ligu šampiona 200.000

Afrički mediji danas pišu da je Lukasen i pre Mundijala u Americi dao reč Crvenoj zvezdi i pristao na njene uslove. Međutim, njegove dobre igre na tlu Amerike, te gol u meču sa Hrvatskom, pooštrile su konkurenciju... PAOK je želeo da odnese pobedu u poslednjem trenutku, nadali su se u Pafosu da bi Lukasen mogao da ostane na Kipru. Postojali su kontakti sa Anderlehtom.

Međutim, početkom sedmice posao je priveden kraju na veliko zadovoljstvo odgovornih iz Ljutice Bogdana. Prema našim sazanjima Lukasen će sutra doći u Beograd i staviti paraf na trogodišnji ugovor sa srpskim šampionom. Teško da će biti u konkurenciji za revanš meč sa Larneom, iako ga je Crvena zvezda prijavila za dvomeč drugog kola.

Imaće Lukasen više nego korektne uslove u Beogradu. Informacije Mozzart Sprota govore da će reprezentativac Gane holandskim pasošem imati godišnju platu u Ljutice Bogdana od 1.000.000 evra neto. Takođe, u ugovor između Crvene zvezde i Lukasena ubačena je stavka o obaveznom bonusu u slučaju plasmana u Ligu šampiona.

Ukoliko crveno-beli perfektno odrade kvalifikacije, na račun reprezentativca Gane leći će još 200.000 evra. Dakle, u slučaju da Crvena zvezda tokom Lukasenovog boravka na Marakani tri puta igra Ligu šampiona, snažni Afrikanac će inkasirati 3.600.000 evra.

Još jedna zanimljiva stavka: Lukasen neće imati bonuse za ulazak u Ligu Evrope, kao i za šampionsku titulu.

Lukasen je karijeru počeo u AZ Alkmaru, igrao zatim za PSV, pa na pozajmicama u Herti, Anderlehtu, Kasimpaši, Fatih Karagumruku, zatim dve godine proveo u Makabiju iz Tel Aviva, pa još dve u Pafosu. I baš tamo je privukao pažnju Crvene zvezde. Kasnije je postigao i istorijski gol za pobedu protiv Viljareala i Pafosov prvenac u Ligi šampiona.

Inače je polubrat holandskog reprezentativca i napadača Sanderlenda Brajana Brobija. Rođeni brat Kevin Brobi prošle sezone je igrao u Rumuniji za Argeš Pitešti.