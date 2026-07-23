Zvezda počela prodaju ulaznica za revanš sa Larnom
Vreme čitanja: 2min | čet. 23.07.26. | 16:46
Karte prvo onlajn, a od nedelje i na blagajnama
Zakoračila je Crvena zvezda u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali pre nego što počne da se priprema za okršaj sa islandskim Vikingurom ili izraelskim Hapoelom iz Ber Ševe, moraće da dovrši posao protiv Larna.
Prvak Severne Irske je u gostima savladan sa 4:0, što omogućava crveno-belima miran revanš na stadionu Rajko Mitić sledeće srede od 20.00. Imaće Dejan Stanković priliku da kombinuje tim i možda ukaže šansu igračima koji nisu projektovani kao nosioci igre, pritom i da odmori one koji iznesu najveći teret posla u nedeljnom derbiju sa Vojvodinom.
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Svakako, Crvena zvezda je ponovo izrazit favorit i očekuje se još jedna sigurna pobeda, a to bi trebalo da bude i magnet za navijače. Klub je saopštio da je onlajn prodaja utakmica počela ovog četvrtka, dok će se ulaznice na blagajnama naći od nedelje (12-19 časova), kao i u ponedeljak i utorak od 10 do 18 časova. Na dan utakmice blagajne Marakane biće otvorene od 12.00 do početka meča.
Cene ulaznica su 600 dinara za severnu tribinu, 1.000 za istočnu, 1.200 za zapadnu i 2.400 dinara za tribinu Siniša Mihajlović, odnosno centralna mesta na zapadnoj strani stadiona.
Pre duela sa Larnom, Crvena zvezda će na svom stadionu igrati derbi drugog kola Mozzart Bet Superlige, protiv Vojvodine u nedelju od 19.00. Za tu utakmicu, crveno-beli su spremili zonu za najmlađe zvezdaše, koja će biti postavljena ispred zapadne tribine.
"Zvezdaši će do početka utakmice moći da uživaju u druženju sa animatorima, a posebni gosti u fan zoni biće i prvotimci našeg kluba, koji će se pridružiti najmlađima. Takođe, biće organizovane razne igre u sportskom duhu, kao i iscrtavanje lica za najmlađe navijače našeg kluba, uz dobro poznatu zvezdašku muziku", navode iz Crvene zvezde.