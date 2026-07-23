Zvezda počela prodaju ulaznica za revanš sa Larnom

Zakoračila je Crvena zvezda u treće kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, ali pre nego što počne da se priprema za okršaj sa islandskim Vikingurom ili izraelskim Hapoelom iz Ber Ševe, moraće da dovrši posao protiv Larna.

Prvak Severne Irske je u gostima savladan sa 4:0, što omogućava crveno-belima miran revanš na stadionu Rajko Mitić sledeće srede od 20.00. Imaće Dejan Stanković priliku da kombinuje tim i možda ukaže šansu igračima koji nisu projektovani kao nosioci igre, pritom i da odmori one koji iznesu najveći teret posla u nedeljnom derbiju sa Vojvodinom.