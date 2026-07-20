Sramota ponižene Argentine: Okrenuli leđa Špancima na dodeli titule, Paredes pridavio Garsiju i Gavija
Vreme čitanja: 3min | pon. 20.07.26. | 02:03
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Svetsko prvenstvo 2026. godine dobilo je šampiona nakon što je Španija u izuzetno napetom finalu, posle produžetaka, savladala Argentinu 1:0. Međutim, umesto da se nakon poslednjeg sudijskog zvižduka priča isključivo o novim prvacima sveta, taktičkim zamislima i fudbalskoj magiji na terenu, epicentar svetske javnosti zauzeo je nezapamćeni skandal. Bes, nemoć i potpuni slom sportske kulture obeležili su ponašanje fudbalera Argentine, koji su pokazali da ne umeju dostojanstveno da podnesu poraz kada se ulog podigne na najviši nivo.
Utakmica koja se od samog početka igrala na ivici incidenta dobila je svoj sramotan epilog u trenutku kada su Španci počeli da proslavljaju istorijsku titulu na centru terena. Kamere su zabeležile španskog defanzivca Erika Garsiju kako u krugu sa saigračima glasno i euforično proslavlja uspeh, što je očigledno pratilo i nekoliko provokativnih tonova upućenih rivalu. To je bila varnica koja je potpuno zapalila već frustriranog Leandra Paredesa. Argentinski vezista je u punom trku uleteo među fudbalere Crvene furije i bez ikakvog oklevanja ščepao Erika Garsiju direktno za vrat, ignorišući činjenicu da se na samo metar od njega nalazi linijski sudija.
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Videvši da situacija rapidno izmiče kontroli, selektor Argentine Lionel Skaloni i njegov pomoćnik Valter Samjuel momentalno su utrčali na teren u pokušaju da razdvoje ratobornog vezistu i spreče opštu tuču. Ipak, tenzije su dodatno skočile kada je Gavi krenuo u fizički obračun sa namerom da odbrani saigrača i udari argentinskog fudbalera.
Iako je Tijago Almada telom pokušao da se postavi kao tampon zona između njih, Paredes je u naletu besa uspeo da uhvati Gavija za dres, nakon čega ga je divljački rvao po travi i bukvalno ga prevrnuo na zemlju dok ih obezbeđenje i članovi stručnog štaba konačno nisu razdvojili. Iako se sve odigralo nakon kraja meča, glavni arbitar Slavko Vinčić detaljno je evidentirao ove brutalne agresije, pa je Paredesu naknadno pokazan crveni karton u službenom protokolu FIFA.
Da stvar bude gora, sramotno ponašanje Albiselesta nije se završilo na fizičkom obračunu na terenu. Tokom same ceremonije dodele pehara, kada je ceo svet gledao u nove šampione, fudbaleri Argentine su povukli potez koji je naišao na žestoku osudu sportske javnosti. Umesto da, u skladu sa elementarnim fer-plejom, ostanu na terenu, aplaudiraju i čestitaju boljem protivniku, oni su demonstrativno okrenuli leđa Špancima, kratko stali ispred svojih navijača i sa suzama u očima produžili pravo ka svlačionici. Reči selektora Lionela Skalonija, koji je neposredno nakon meča izjavio da njegova ekipa mora pokazati veličinu i u porazu, ostale su samo prazno slovo na papiru koje su njegovi sopstveni igrači pogazili.
Odmah možemo da podvučemo paralelu sa Svetskim prvenstvom u Kataru 2022. godine, podsećajući da ovo nije prvi put da Argentina gubi kompas pod pritiskom. Javnost je momentalno evocirala uspomene na čuveno četvrtfinale protiv Holandije, kada su Argentinci nakon penal serije, umesto proslave sa svojim navijačima, izabrali da dotučenim holandskim fudbalerima koji su ležali na zemlji urlaju i slave direktno u lice. Interesantno je da je i tada glavni akter incidenata bio upravo Leandro Paredes, koji je tokom igre namerno šutirao loptu svom snagom u klupu sa holandskim rezervistima. Epilog iz 2026. godine poslužio je kao definitivan dokaz da ova generacija Argentine, uprkos velikom kvalitetu, ima ozbiljan problem sa elementarnom sportskom kulturom, kako kada pobeđuje, tako i kada gubi.