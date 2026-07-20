Sramota ponižene Argentine: Okrenuli leđa Špancima na dodeli titule, Paredes pridavio Garsiju i Gavija

Svetsko prvenstvo 2026. godine dobilo je šampiona nakon što je Španija u izuzetno napetom finalu, posle produžetaka, savladala Argentinu 1:0. Međutim, umesto da se nakon poslednjeg sudijskog zvižduka priča isključivo o novim prvacima sveta, taktičkim zamislima i fudbalskoj magiji na terenu, epicentar svetske javnosti zauzeo je nezapamćeni skandal. Bes, nemoć i potpuni slom sportske kulture obeležili su ponašanje fudbalera Argentine, koji su pokazali da ne umeju dostojanstveno da podnesu poraz kada se ulog podigne na najviši nivo.

Utakmica koja se od samog početka igrala na ivici incidenta dobila je svoj sramotan epilog u trenutku kada su Španci počeli da proslavljaju istorijsku titulu na centru terena. Kamere su zabeležile španskog defanzivca Erika Garsiju kako u krugu sa saigračima glasno i euforično proslavlja uspeh, što je očigledno pratilo i nekoliko provokativnih tonova upućenih rivalu. To je bila varnica koja je potpuno zapalila već frustriranog Leandra Paredesa. Argentinski vezista je u punom trku uleteo među fudbalere Crvene furije i bez ikakvog oklevanja ščepao Erika Garsiju direktno za vrat, ignorišući činjenicu da se na samo metar od njega nalazi linijski sudija.