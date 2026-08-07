Gledajte Vembanjamu u Beogradu za 800 dinara
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 14:45
Košarkaški savez Srbije objavio cene karata za susret protiv Francuza
Nikola Jokić protiv Viktora Vembanjame – nešto najbolje što košarka danas može da ponudi. Sudar genija i vanzemaljca, u kojem se uživa u NBA ligi, a sada možete da uživate i vi u Beogradu, konkretno u Beogradskoj areni jer reprezentacija Francuske sa centrom San Antonio Sparsa stiže u naš glavni grad.
Srbija i Francuska će odmeriti snage 20. avgusta (20.00) u našoj najvećoj dvorani, a karte za taj susret puštaju se u prodaju u ponedeljak 10. avgusta u 12.00. Tačno u podne možete da za 800 dinara pazarite svoju kartu i gledate dvojicu najboljih košarkaša sveta.
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Najjeftinija karta je 800 dinara, za nivo 400 kategoriju 2, a evo i svih ostalih cena za taj susret:
Nivo 200 VIP – 10.000 RSD
Nivo 200 kategorija 1 – 5.000 RSD
Nivo 200 kategorija 2 – 4.000 RSD
Nivo 400 kategorija 1 – 1.000 RSD
Nivo 400 kategorija 2 – 800 RSD
Počasna mesta pored terena, red 1 – 35.000 RSD
Počasna mesta pored terena, red 2 – 30.000 RSD
Počasna mesta pored terena, red 3 – 25.000 RSD
Počasna mesta pored terena, red 4 – 20.000 RSD
Počasna mesta pored terena, bok 1 – 28.000 RSD
Počasna mesta pored terena, bok 2 – 23.000 RSD
Počasna mesta pored terena, bok 3 – 18.000 RSD
Skaj boks – sedenje – 15.000 RSD
Skaj boks – stajanje – 10.000 RSD
Drugi kontingent ulaznica biće pušten u prodaju u ponedeljak, 17. avgusta. Ulaznice će moći da se kupe preko partnera Košarkaškog saveza Srbije, Ticket Vision d.o.o. – onlajn, kao i na svim prodajnim mestima Ticket Vision.