Gledajte Vembanjamu u Beogradu za 800 dinara

Nikola Jokić protiv Viktora Vembanjame – nešto najbolje što košarka danas može da ponudi. Sudar genija i vanzemaljca, u kojem se uživa u NBA ligi, a sada možete da uživate i vi u Beogradu, konkretno u Beogradskoj areni jer reprezentacija Francuske sa centrom San Antonio Sparsa stiže u naš glavni grad.

Srbija i Francuska će odmeriti snage 20. avgusta (20.00) u našoj najvećoj dvorani, a karte za taj susret puštaju se u prodaju u ponedeljak 10. avgusta u 12.00. Tačno u podne možete da za 800 dinara pazarite svoju kartu i gledate dvojicu najboljih košarkaša sveta.