Vildoza: Srpski mentalitet mi baš odgovara
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 16:15
Navijači glavna tema kod Argentinca, kao i kod Dereka Vilisa
Nastavlja Partizan Mozzart Bet sa zanimljivim predstavljanjem novih pojačanja, tačnije sa njihovim prvim izjava od kada su zadužili crno-beli dres. Videli smo prošli put da su poziv dobili Kevarijus Hejs i Alesandro Pajola i tako se predstavili navijačima beogradskog tima, dok su sada isto to učinili Luka Vildoza i Derek Vilis.
Argentinski košarkaš postao je prvi igrač u istoriji koji je u karijeri igrao za Panatinaikos, Olimpijakos, Crvenu zvezdu i Partizan Mozzart Bet, čime je obrnuo pun krug u grčkoj i srpskoj košarci. Igrao je pred navijačima Partizan Mozzart Beta i u dresu najvećeg rivala, imao asistenciju za pobednički koš Nemanje Nedovića u prvom derbiju u istoriji u Evroligi, a sada će "grobari" biti na njegovoj strani.
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Pre svega, pričao je baš o navijačima.
"Tu sam da dam svojih 100 odsto. Znajući njih i način na koji nas guraju i podržavaju, to vas tera da date i više od 100 odsto. Tako da samo želim da vide nas kako se borimo kao tim. I mene takođe, kako se borim za svaki posed i, naravno, pobeđujem u utakmicama. To je razlog zašto ovo radimo, tako da se nadam da to možemo da ostvarimo", kaže Vildoza.
Daće sve od sebe iskusni bek u crno-belom dresu.
"Bilo mi je potrebno da uložim taj trud da stignem dokle sam stigao sada. Mislim da je to zato što dajem 100% na terenu i, naravno, želim to da radim i u Partizanu. Mislim da mentalitet koji ovde imaju Srbi i način na koji osećaju igru, baš odgovara mom karakteru. Ne pobeđuje uvek najskuplji ili najtalentovaniji tim, već na kraju onaj koji ostane zajedno tokom teških vremena, tokom lošijih momenata, povreda ili izostanaka igrača. Mislim da su to timovi koji mogu da imaju uspeha".
U prvom planu su navijači i kod Dereka Vilisa.
"Otkako sam došao u Evropu i upoznao Evroligu i različite nivoe međunarodnih takmičenja, Partizan mi se uvek izdvajao zbog jedne stvari, zbog navijača. Gledao sam snimke te neverovatne atmosfere i pomislio: Bože, bilo bi sjajno dobiti priliku da igram za ovaj klub", jasan je nekadašnji student univerziteta Kentaki.