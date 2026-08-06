Vildoza: Srpski mentalitet mi baš odgovara

04.05: (1,20) Mineros (19,0) Korekaminos (5,00)

Pre svega, pričao je baš o navijačima.

"Tu sam da dam svojih 100 odsto. Znajući njih i način na koji nas guraju i podržavaju, to vas tera da date i više od 100 odsto. Tako da samo želim da vide nas kako se borimo kao tim. I mene takođe, kako se borim za svaki posed i, naravno, pobeđujem u utakmicama. To je razlog zašto ovo radimo, tako da se nadam da to možemo da ostvarimo", kaže Vildoza.

Daće sve od sebe iskusni bek u crno-belom dresu.

"Bilo mi je potrebno da uložim taj trud da stignem dokle sam stigao sada. Mislim da je to zato što dajem 100% na terenu i, naravno, želim to da radim i u Partizanu. Mislim da mentalitet koji ovde imaju Srbi i način na koji osećaju igru, baš odgovara mom karakteru. Ne pobeđuje uvek najskuplji ili najtalentovaniji tim, već na kraju onaj koji ostane zajedno tokom teških vremena, tokom lošijih momenata, povreda ili izostanaka igrača. Mislim da su to timovi koji mogu da imaju uspeha".