Zvanično: Najskuplja kocka u istoriji Real Madrida?
Vreme čitanja: 4min | čet. 06.08.26. | 16:14
Kraljevski klub potvrdio transfer Jana Diomandea
Pre samo dve godine, Jan Diomande je bio maloletni anonimus iz Afrike koji je igrao za DME Akademiju na Floridi. U prevodu, to je četvrti fudbalski rang u Sjedinjenim Američkim Državama.
Danas je Jan Diomande potencijalno najskuplji igrač u istoriji Real Madrida!
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Kraljevski klub je ozvaničio transfer na kojem je dugo radio. Lajpcig je izboksovao 125.000.000 evra fiksnog obeštećenja, 10.000.000 evra lako ostvarivih bonusa i 10.000.000 evra teže naplativih bonusa. Mlado krilo je potpisalo ugovor do leta 2033. godine! Atipično za Real Madrid...
Ukoliko se samo neki sitan bonus aktivira, Diomande će zvanično postati najskuplji igrač u istoriji Real Madrida pošto je do sada rekord držao Džud Belingem koji je Borusiji plaćen 127.000.000 evra. Nezvanični rekord je transfer Edena Azara koji je Kraljevski klub platio 160.000.000, ali je odbijao da to potvrdi dok belgijski mediji nisu razotkrili aferu i dokazali da je Čelsi naplatio bonuse u visini od 60.000.000 evra.
Diomandeov transfer sa ili bez bonusa predstavlja možda i najveći rizik u istoriji Kraljevskog kluba. Momak im je pre samo godinu dana bio ispred nosa u Madridu. Igrao je za malog gradskog rivala Leganes. Nepunu sezonu je proveo u Leganesu koji ga je doveo u jesen 2025. godine iz akademije na Floridi i potpisao sa njim amaterski ugovor. Isprobali su ga u B timu i brže-bolje kroz nekoliko nedelja potpisali profesionalni ugovor i prebacili ga u prvi tim. Tamo su ga opazili skauti Lajpciga i prošlog leta je nemački klub platio 20.000.000 evra Leganesu za Diomandeov transfer. Madriđani su tada ubacili i klauzulu da im od budućeg transfera pripada pet odsto od profita. To u ovom slučaju iznosi 5.250.000 evra.
Za samo jednu sezonu u Lajpcigu, Diomande je zaludeo brojne velike evropske klubove. Bajern je prvi pokazao interesovanje, ali kada je shvatio kakvi su teškaši u pitanju i kakva će licitacija da nastane, nije ni pomišljao da ostane u priči. Liverpul je prvi probao sa ponudom od 80.000.000 evra fiksno plus 20.000.000 kroz bonuse. Potom je uskočio i PSŽ koji se prvo dogovorio sa igračem, a potom pokušao da slomi Lajpcig ponudom od 90.000.000 evra fiksno i 10.000.000 kroz bonuse.
Lajpcig nije hteo ni da čuje za te iznose… Možda, jer je znao ko vreba Diomandea.
„Olise je sjajan igrač, ali nije Olise. Nije ni Doku... Daćemo značajnu ponudu, najmanje 150.000.000. Idealno bi bilo da bude vezni igrač ili napadač. I nije Haland. I nije iz Premijer lige. I prvo što ćemo uraditi jeste da razgovaramo sa klubom. To je potpis koji treba da stvori uzbuđenje, jer je to ono što je poenta, stvaranje uzbuđenja“, rekao je Florentino Perez 5. juna ove godine kada je najavljivao kapitalno pojačanje za Real ovog leta.
Diomande se uklapa u ovaj opis. Lajpcig je zauzeo čvrst stav sa prvom reakcijom da igrač nije na prodaju, ali je zapravo bila reč o tvrđenju pazara i dizanju cene. Nadali su se na početku garantovanih 140.000.000 evra, puštajući u etar takve brojke preko bliskih medija i krenula je pokeraška partija.
Nemci su na kraju dobili ono što je bilo realno i realizovali najveću prodaju u istoriji kluba.
Real je zaključio bombastičan prelazni rok (Damfris, Bernardo Silva, Konate, Kukurelja…) dovođenjem ofanzivne sile na desnom krilu. Pod pretpostavkom da će Vinisijus ostati i produžiti ugovor, Žoze Murinjo će imati atomski triling u napadu: Diomande – Embape – Vinisijus.
Međutim, pitanje je kako će momak koji je pre manje od dve godine igrao amaterski fudbal na Floridi uspeti da iznese sav ovaj pritisak. Realovi Galaktikosi su u prošlosti dolazili posle dokazanih sezona u nekim od najvećih klubova sveta. Lajpcig je sredina u kojoj se vodi računa o svim detaljima, ali nema pritisak kao što je to u klubovima sa tradicijom i navijačkim armijama nad glavom. Diomande ima samo 19 godina i nepune dve sezone profesionalnog fudbala.
Real Madrid može registrovati Diomandea i za B tim, koristeći pravila za igrače mlađe od 23 godine kako bi izbegao ograničenja u prvom timu i osigurao fleksibilnost u transferima. Ova strategija omogućuje dovođenje talenata bez hitne potrebe za prodajom igrača, dok klub rasterećuje ekipu usled potencijalnih odlazaka Endrika, Gonzala Garsije, Raula Asensija...