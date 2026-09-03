Srbija ima još jednog igrača u Ligi šampiona: Fener licencirao Mimovića

Ime Ognjena Mimovića se našlo na spisku fudbalera istanbulskog giganta koji su prijavljeni za elitni evropski kup. Ako ništa drugo, desni bek iz Srbije će makar imati priliku da se bori za mesto u timu.

Mimoviću mečevi Lige šampiona nisu nepoznanica. U dresu Crvene zvezde se već oprobao među najboljim fudbalerima na kontinentu, odigrao je pet utakmica u sezoni 2024/25 i one su mu u najvećoj meri bile preporuka za transfer u Fenerbahče. Bio je Mimović prošle sezone igrač Pafosa, kada je kiparski prvak igrao u Ligi šampiona, ali je kasno stigao, kada je rok za licenciranje već prošao, pa nije imao priliku da doda još koji meč u eliti u svoj rezime.

Ipak, dug je put do mesta u postavi Fenerbahčea za Ognjena Mimovića, jer u dosadašnjem delu sezone nije bio nijednom ni na klupi.