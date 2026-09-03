Zvanično: Solt Lejk je novo odredište za Dušana Žagara
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 20:32
IMT-u od obeštećenja 2.000.000 evra, kako je javio Mozzart Sport
Stigla je zvanična potvrda: rastali su se IMT i Dušan Žagar. Kao što je Mozzart Sport danas najavio, brzonogi ofanzivac odlazi u MLS ligu, koji sve više postaje „meka“ za fudbalere iz naše lige.
Novi Žagarov klub je Real Solt Lejk, koji će platiti Traktoristima za obeštećenje 2.000.000 evra, što je drugi najveći transfer u istoriji kluba sa Novog Beograda. Mladi fudbaler je potpisao ugovor do leta 2029. godine, koji ima opciju da može da se produži na još dve godine.
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Real Solt Lejk je na klupskom sajtu potvrdio transfer i objavio prvo Dušanovo obraćanje nakon potpisivanja ugovora.
„Za mene je velika čast i ostvarenje sna što sam došao u Real Solt Lejk. Izuzetno sam srećan i zahvalan na ovoj prilici i uzbuđen da predstavljam klub. Spreman sam da radim, učim, rastem i dam sve od sebe za ovaj tim, klub i navijače. Ne mogu da dočekam da počnem. Vidimo se uskoro u Solt Lejku“, poručio je Žagar.
Šef fudbalskih operacija Real Solt Lejka Kurt Šmid je takođe prokomentarisao ovaj transfer.
„Dovođenje Dušana u Jutu označava poslednji u seriji dovođenja mladih krila u naš klub. Njegova karijera u usponu izazvala nas je da se takmičimo sa nekoliko klubova za njega i verujemo da je naš dosadašnji razvojni put sa Andreasom Gomezom i Zavijerom Gozom učinio naš klub primamljivom sredinom“, ocenio je Šmid.
Dušan Žagar je dete Crvene zvezde, ali je u IMT otišao još iz U17 tima. Za prvi tim Traktorista je odigrao 42 utakmice i postigao tri gola.