Zvanično: Solt Lejk je novo odredište za Dušana Žagara

Real Solt Lejk je na klupskom sajtu potvrdio transfer i objavio prvo Dušanovo obraćanje nakon potpisivanja ugovora.

„Za mene je velika čast i ostvarenje sna što sam došao u Real Solt Lejk. Izuzetno sam srećan i zahvalan na ovoj prilici i uzbuđen da predstavljam klub. Spreman sam da radim, učim, rastem i dam sve od sebe za ovaj tim, klub i navijače. Ne mogu da dočekam da počnem. Vidimo se uskoro u Solt Lejku“, poručio je Žagar.

Šef fudbalskih operacija Real Solt Lejka Kurt Šmid je takođe prokomentarisao ovaj transfer.

„Dovođenje Dušana u Jutu označava poslednji u seriji dovođenja mladih krila u naš klub. Njegova karijera u usponu izazvala nas je da se takmičimo sa nekoliko klubova za njega i verujemo da je naš dosadašnji razvojni put sa Andreasom Gomezom i Zavijerom Gozom učinio naš klub primamljivom sredinom“, ocenio je Šmid.

Dušan Žagar je dete Crvene zvezde, ali je u IMT otišao još iz U17 tima. Za prvi tim Traktorista je odigrao 42 utakmice i postigao tri gola.