Rekord oboren skoro za duplo! Arsenal se rešio Martinelija – Al Hilal istresao 70.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | čet. 03.09.26. | 20:07
Tobdžije prošle još bolje no što se isprva činilo da će proći…
Potrebno je svlačionicu proluftirati s vremena na vreme, nije dovoljno samo da se osveži igrački kadar, nego je potrebno i neko da ode. Gabrijel Martineli dao je Arsenalu koliko je mogao i procena Mikela Artete bila je da više nema šta da mu ponudi. Precrtao ga je i pomirio se sa sudbinom, prihvatio je da za njega više nema mesta u severnom delu Londona.
Nije se opirao, jer zapeo je Al Hilal i načinio ga rekordnim izlaznim transferom Arsenala. Ne nešto malo većim od prethodnog rekorda, oboren je skoro za duplo!
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Prošle su Tobdžije bolje no što se isprva činilo da će proći. Jer, proteklih dana baratalo se sa cifrom od 65.000.000 evra, međutim, dobio je Arsenal i više od toga – rešio se Gabrijela Martinelija (25) i popunio kasu sa čak 70.000.000 evra. Ozbiljnu svotu novca istresao je Al Hilal, baš ozbiljnu…
Toliko da je od krilnog napadača Arsenala više dao samo za jednog igrača, takođe Brazilca. Kupio je Nejmara za 90.000.000 evra. Elem, ovoga leta Gabrijel Martineli nadmašio je Krisensija Samervila, pošto je saudijski klub njega otkupio od Vest Hema za 64.500.000 evra. No, da se vratimo na tim iz Londona i njegove prodaje kroz istoriju.
Arsenal baš i nije neko ko je u prošlosti zarađivao pozamašne sume. Dok nije zaveden transfer krilnog napadača iz Brazila, najveća prodaja bio je Aleks Okslejd Čemberlen u Liverpul za 38.000.000 evra. Real Madrid je još krajem prethodnog milenijuma za Nikolasa Anelku izdvojio 35.000.000; Aleksis Sančez je otišao u Mančester junajted za 34.000.000 i jednako je Barselona utrošila za potpis Seska Fabregasa.
Niko ni izbliza nije istresao toliko para za nekog igrača Arsneala kao Al Hilal za Gabrijela Martinelija.
Istina, mogao je londonski klub i bolje da prođe, jer negde u ovo vreme pre godinu dana je imao ponudu iz Saudijske Arabije. Ali, ne od Al Hilala, nego od Al Nasra. Želeo je Brazilca i bio je spreman da plati čak 85.000.000 evra! U tom momentu odluka je bila da nije na prodaju. Da, jesu Tobdžije na finansijskom gubitku, međutim, davao je širinu ekipi, imao je veoma dobar učinak u Ligi šampiona – dao šest golova, te neke upečatljive momente u Premijer ligi. Izdvaja se lob udarac kojim je sprečio poraz od Mančester Sitija…
Sve u svemu, nije greška što je ostao i što je prodat za nešto manje spram onoga za šta je mogao da bude minulog leta. Gabrijel Martineli je doprinosio, ne baš kao pre tri sezone kada je samo u premijer ligi postigao 15 golova, ali nije bio puki statista. Imao je šta da kaže na terenu.
Mikel Arteta ocenio je da dalje može bez njega, a on je odlučio pošteno da se naplati: po sezoni će zarađivati oko 10.500.000 evra. Finasijski zadovoljan Gabrijel Martineli, finansijski zadovoljan i Arsenal, a Al Hilal ulovio je krilo koje je jurio. Transfer na radost svih uključenih u operaciju.