Prošle su Tobdžije bolje no što se isprva činilo da će proći. Jer, proteklih dana baratalo se sa cifrom od 65.000.000 evra, međutim, dobio je Arsenal i više od toga – rešio se Gabrijela Martinelija (25) i popunio kasu sa čak 70.000.000 evra. Ozbiljnu svotu novca istresao je Al Hilal, baš ozbiljnu…

Toliko da je od krilnog napadača Arsenala više dao samo za jednog igrača, takođe Brazilca. Kupio je Nejmara za 90.000.000 evra. Elem, ovoga leta Gabrijel Martineli nadmašio je Krisensija Samervila, pošto je saudijski klub njega otkupio od Vest Hema za 64.500.000 evra. No, da se vratimo na tim iz Londona i njegove prodaje kroz istoriju.

Arsenal baš i nije neko ko je u prošlosti zarađivao pozamašne sume. Dok nije zaveden transfer krilnog napadača iz Brazila, najveća prodaja bio je Aleks Okslejd Čemberlen u Liverpul za 38.000.000 evra. Real Madrid je još krajem prethodnog milenijuma za Nikolasa Anelku izdvojio 35.000.000; Aleksis Sančez je otišao u Mančester junajted za 34.000.000 i jednako je Barselona utrošila za potpis Seska Fabregasa.

Niko ni izbliza nije istresao toliko para za nekog igrača Arsneala kao Al Hilal za Gabrijela Martinelija.