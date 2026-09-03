Mladost ima još jednog štopera: Stigao Vukašin Jovanović

Vreme čitanja: 1min | čet. 03.09.26. | 20:22

Nekadašnji zlatni orlić od danas u Lučanima

Finiš letnjeg prelaznog roka doneo je još jedno novo lice u Lučane. Nije baš Mladost kuburila sa štoperima ni do sada, ali njeni redovi od danas su jači za nekadašnjeg zlatnog orlića Vukašina Jovanovića.

Mladost je na svom instagram nalogu objavila Jovanovićev dolazak, a saradnja je dogovorena na period do kraja sezone.

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Jovanović je tokom jednog dela leta bio slobodan igrač, potom se vratio u tabor IMT-a, ali nije upisao nastup, na tri utakmice je bio na klupi. Razišao se iskusni štoper sa Traktoristima i od danas je na raspolaganju Radovanu Ćurčiću u ekipi Mladosti.

Priliku za debi Vukašin Jovanović, bivši fudbaler Crvene zvezde, Zenita, Bordoa, Čukaričkog, imaće za vikend, kada će Lučanci dočekati Radnički iz Niša.

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