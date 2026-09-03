Mladost ima još jednog štopera: Stigao Vukašin Jovanović

Finiš letnjeg prelaznog roka doneo je još jedno novo lice u Lučane. Nije baš Mladost kuburila sa štoperima ni do sada, ali njeni redovi od danas su jači za nekadašnjeg zlatnog orlića Vukašina Jovanovića.

Mladost je na svom instagram nalogu objavila Jovanovićev dolazak, a saradnja je dogovorena na period do kraja sezone.