Vreme je da plate košarkaša u Evropi postanu javne!
Vreme čitanja: 2min | čet. 03.09.26. | 21:09
Ovo predlaže novi član Fenerbahčea Brekston Ki
Dok su plate NBA košarkaša već decenijama potpuno transparentne i dostupne javnosti zahvaljujući jasno definisanom sistemu "seleri kapa", u evropskoj košarci primanja igrača i dalje predstavljaju pravu tabu temu. Većina informacija koje se pojavljuju u medijima svode se na nezvanične procene i nagađanja, a ne na zvanična saopštenja klubova ili samog takmičenja.
Novo pojačanje Fenerbahčea, Brekston Ki, odlučio je da javno pokrene ovo pitanje i zatraži korenite promene u evropskoj košarci. Američki krilni igrač smatra da bi objavljivanje plata i ugovora u Evroligi donelo ogromnu korist svim akterima — samim igračima, navijačima, ali i celokupnom brendu takmičenja.
„Oduvek sam se pitao zašto plate u Evroligi nisu javne. Ne zato što navijači treba da znaju koliko neko ima na bankovnom računu, već zato što je plata deo konteksta profesionalne košarke. Ako igrač zarađuje 500.000 evra, a igra kao da vredi 1,5 miliona ili više, navijači bi to trebalo da znaju i to bi trebalo slaviti! Ako neko zarađuje 2 miliona i muči se na terenu, navijači takođe treba da imaju taj kontekst“, poručio je Ki.
Izabrane vesti
Poseban fokus američki košarkaš stavio je na položaj samih igrača prilikom pregovora sa klubovima, naglasivši da je trenutni sistem pun netransparentnosti koja šteti sportistima.
„Za igrače je ovo još važnije. Posebno u ligi koja nema tradicionalni i čvrsti 'seleri kap', gde svaki tim ima svoj budžet, a stvarno tržište je teško proceniti. Ako Igrač X ima slabiju statistiku od mene, a zarađuje duplo više, zašto bih ja prihvatio duplo manje novca zato što mi kažu 'to je tvoja tržišna vrednost'? Ne možete pregovarati o svojoj vrednosti ako ne poznajete tržište.“
Na kraju, Ki podseća i na marketinški potencijal koji bi javni ugovori doneli samoj Evroligi.
„Transparentnost bi bila sjajna za ligu. Plate stvaraju razgovore, debate i priče. Više razgovora donosi veću zainteresovanost publike, što znači i veću vrednost za ligu. Iznesite brojke u javnost. Za igrače, trenere, sve. Dajte navijačima više konteksta, dajte igračima više informacija i dajte Evroligi još jedan način da razvija svoj proizvod. Šta vi mislite o ovome?“