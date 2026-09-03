Vreme je da plate košarkaša u Evropi postanu javne!

Dok su plate NBA košarkaša već decenijama potpuno transparentne i dostupne javnosti zahvaljujući jasno definisanom sistemu "seleri kapa", u evropskoj košarci primanja igrača i dalje predstavljaju pravu tabu temu. Većina informacija koje se pojavljuju u medijima svode se na nezvanične procene i nagađanja, a ne na zvanična saopštenja klubova ili samog takmičenja.

Novo pojačanje Fenerbahčea, Brekston Ki, odlučio je da javno pokrene ovo pitanje i zatraži korenite promene u evropskoj košarci. Američki krilni igrač smatra da bi objavljivanje plata i ugovora u Evroligi donelo ogromnu korist svim akterima — samim igračima, navijačima, ali i celokupnom brendu takmičenja.

„Oduvek sam se pitao zašto plate u Evroligi nisu javne. Ne zato što navijači treba da znaju koliko neko ima na bankovnom računu, već zato što je plata deo konteksta profesionalne košarke. Ako igrač zarađuje 500.000 evra, a igra kao da vredi 1,5 miliona ili više, navijači bi to trebalo da znaju i to bi trebalo slaviti! Ako neko zarađuje 2 miliona i muči se na terenu, navijači takođe treba da imaju taj kontekst“, poručio je Ki.