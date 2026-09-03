Kraj nade? Investirori 'spasioci' se povlače, Bordo pred gašenjem

Novi vlasnici kluba, investicioni fondovi Sparta Capital i Park Bench još pre zasedanja Saveza, jasno su poručili sledeće - ako Bordo ostane u rangu koji ne podrazumeva profesionalni fudbal, već amaterizam, oni se povlače. S obzirom na to da je FFF spustio rampu, investitori pakuju kofere jer im spasavanje šestoligaša sa ogromnim dugovima jednostavno nije isplativo.

Nisu pomogli ni apeli francuske ministarke sporta Marine Ferari, koja je pokušala da podseti Savez na "težinu i važnost" kluba za čitav region. Sud je pre dve nedelje samo potvrdio prvobitnu odluku finansijskog regulatornog tela (DNCG) o izbacivanju iz svih nacionalnih takmičenja zbog katastrofalnog vođenja finansija, čime su u vodu pale i poslednje pravne nade.

Šta sledi? U slučaju sudskog stečaja, koji je sada praktično neizbežan usled neizbežnog odlaska investitora, klub će se ponovo naći u vlasništvu Žerara Lopeza, čoveka koji ga je i doveo do ivice ambisa.

Bordo ne predstavlja sam krem francuskog fudbala, ali reč je o šestostrukom šampionu države, klubu koji je u četiri navrata osvajao Kup Francuske i koji može da se pohvali finalom Kupa Evropskih šampiona 1985, odnosno finalom Kupa UEFA 1996. Žirondinci mogu da se pohvale legendama poput Alana Žiresa, Žana Tigane, odnosno Zinedina Zidana.