Kalinić: Zašto pričamo o Vildozi? Nije domaći igrač

Dolazak nekadašnjeg člana Crvene zvezde, Luke Vildoze, u redove večitog rivala Partizana podigao je ogromnu prašinu u domaćoj košarkaškoj javnosti. Ipak, Nikola Kalinić — nekadašnji as crveno-belih sa Malog Kalemegdana, a danas član stručnog štaba, potpuno je smirio strasti i izneo kristalno jasan stav, naglasivši da se oko čisto profesionalnog poteza stvara nepotrebna tenzija.

Gostujući u popularnom podkastu „Kod Luke i Kuzme“, Kalinić je objasnio zašto u prelasku argentinskog plejmejkera među crno-bele ne vidi nikakav skandal niti dramu, bez obzira na to što je Vildoza svojevremeno u medijima tvrdio da nikada ne bi obukao dres Partizana.

„Jedan strani igrač je prešao u Partizan, zašto bismo uopšte diskutovali o tome? Oko svega se diže prašina. Svi su na telefonima, dosadno im je, pa komentarišu. Zašto je to uopšte vest? Čovek je prešao u Partizan, a igrač je bio Zvezde. Da li mu je Zvezda nudila ugovor? Nije! Da li mu je Partizan nudio ugovor? Jeste! Ne znam zašto je to toliko bitno. Nije domaći igrač, niti je neko ko je ostavio dubok trag, pa da je igrač koji je proveo 10 godina u Zvezdi“, poručio je Kalinić.