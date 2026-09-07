Troicki potvrdio: Bez Đokovića na Litvance

Dakle, napadamo Litvance sa dvoicom igrača koji su među 100 najboljih tenisera na ATP rang listi (Kecmanović 64, Međedović 79), te specijalistom za igru u parovima Latinovićem (26. na ATP listi u dublu).

“To je tim koji je u ovom trenutku spreman da se odazove i bude na raspolaganju za duel protiv Litvanije u hali Čair u Nišu. Dolazimo od 14. septembra na treninge, imaćemo dovoljno vremena da se spremimo. Hamad i Miomir su standardni reprezentativci i od njih najviše očekujemo. Oni su prva dva igrača u timu. Ostali mlađi Milić i Đurić koji se probijaju na rang listi. Imali su priliku da igraju u reprezentaciji. Ognjen Milić je odigrao sjajno u Čileu i pokazao se sjajnim. Videlo se da mu prija da igra u timu. Branko Đurić se pokazao kao sjajan timski igrač. Latinović debituje kao član reprezentacije, ali je ušao u prvih 100 u dublu, tako da očekujemo da nam pomogne puno, bar što se tiče dubla”, kazao je Troicki.

21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)

Žreb za meč je 18. septembra u Nišu u podne, a dva sata pred početak meča selektori mogu da izvrše promene na spisku igrača za mečeve. Prvog dana takmičenja, 19. septembra u subotu, na programu su dva singl meča igraju prva protiv druge table obe selekcije, i dueli počinju u 14 časova. U nedelju, 20. septembra, na programu su prvo dubl, pa dva singl meča i to prvo prve table selekcije, a za njima i druge. Mečevi počinju u 13 časova.

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