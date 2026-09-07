Treneri koji su bili uspešni igrači? Španci veruju – može se na klupu i bez razgaženih kopački

Strateg Alavesa Kike Sančez Flores (61) je godinama igrao za Valensiju i Real Madrid, uostalom Kraljevski klub mu je i omogućio lagodniji prelazak iz kopački u trenerku tako što ga je odmah zaposlio u mlađim kategorijama. Dalje, strateg Deportiva Antonio Hidalgo (47) je značajan trag ostavio u dresovima Tenerifea i Malage, igrao je još i za Saragosu i Albasete, Osasunin Luis Migel Ramis (56) je takođe bivši igrač Reala, Tenerifea, ali i Sevilje, dok smo Viljarealovog Injiga Pereza (38) gledali u Atletik Bilbau i Osasuni.

S druge strane, večerašnji junaci Hiraldes i Bordalas nikada nisu bili ni blizu ozbiljnog nivoa fudbala u kopačkama. Znatno stariji, 62-godišnji Bordalas najviše je stigao do četvrtog ranga. S druge strane, 24 godine mlađi strateg Selte u mlađim kategorijama jeste važio za talenta, dobio je šansu u Real Kastilji i Atletiko Madridu B, ali nije se kasnije probio ni do Segunde. Najzvučniji klub za koji je igrao bila je Pontevedra.

19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)

Ipak, Hiraldez je preko niželigaša Gran Penje, gde je imao prvi samostalni trenerski posao, zaslužio poziv Selte iz Viga da vodi njen B tim. Posle dve sezone se dokazao i prekomandovan je na klupu A tima, pa je od 2024. vodi prilično uspešno. Bordalas je pak krajem 20. veka i početkom 21. promenio veliki broj niželigaških klubova, poput Alikantea, Eldensea ili Novelde, pre nego što je kasnije preko neššto zvučnijih Elčea i Alkorkona stigao do klupe Alavesa i od 2016. godine Hetafea. Već sada je Bordalas živa legenda kluba iz madridskog predgrađa.

Daleko od toga da su oni jedini uspešni treneri u Primeri bez igračkih uspeha. Na terenu ništa značajnije nisu uradili ni Manolo Gonzales (Espanjol), Huan Fransisko Funes (Malaga), Hose Alberto (Rasing Santander), Benjat San Hose (Rajo Valjekano), Luis Garsija (Sevilja) i Karlos Korberan (Valensija). Pa, opet to nije sprečilo elitne klubove da im pruže šansu, jer očigledno su svoje poznavanje taktike, menadžerske sposobnosti i sve ostale kvalitete koji su neophodni jednom treneru naučili na neki drugi način.

Karlos Korberan sa Karlom Ančelotijem (©AFP)

Da Španci nemaju nikakve predrasude možemo da vidimo i na trenerima koji su stranci. Žoze Murinjo, Edin Terzić, Pelegrino Materaco, Martin Anselmi i Luis Kastro takođe nisu imali neke preterano značajne igračke karijere. Naravno, svi oni su do Primere došli tako što su se već dokazali kao treneri u nekim drugim ligama.

U Srbiji je slika znatno drugačija. Kod nas i dalje u većini klubova (pa i u Fudbalskom savezu Srbije) više vole da pruže šansu trenerima koji su već izgradili kakvo-takvo ime na terenu nego potpunim anonimusima.

Počev od jedinog Španca u srpskom fudbalu, Alberta Rijere, koji od nedavno sedi na klupi Crvene zvezde. Imao je 44-godišnjak iz Manakora veoma uspešnu igračku karijeru, nastupao je čak i za reprezentaciju Španije, dok je radnu biografiju popunio nastupima u Majorci, Bordou, Espanjolu, Mančester Sitiju, Liverpulu, Olimpijakosu, Galatasaraju, Votfordu, Udinezeu, Zavrču i Koperu. U Sloveniji je završio igračku i odmah započeo trenersku karijeru, a uspesi u Celju su ga doveli do stadiona “Rajko Mitić”.

Suvišno je i da pričamo koliko dubok trag na terenu je ostavio šef stručnog štaba Partizana Saša Ilić, ali značajan broj utakmica u Superligi kao igrači su sakupili i trener Železničara Radomir Koković, Radnikov Zoran Rendulić, te strateg OFK Beograd Mozzart Beta Jovan Damjanović.

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MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET IAKO TIP NIJE PROŠAO

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Sarajlija Feđa Dudić je najveći deo igračke karijere proveo u Bosni i Hercegovini, sa manje uspeha je nosio dresove Slobode iz Tuzle, Sarajeva i Željezničara, a sa više Travnika i kasnije Varaždina. Stigao je na kratko 2012. godine i do Novog Pazara, a kasnije je odmah po završetku igračke prešao na trenersku karijeru i zasad mu dobro ide.

Trener Čukaričkog Marko Jakšić je pre dvadesetak godina bio napadač Borca iz Čačka, kasnije je igrao i za Zemun, Metalac, slovački Ružomberok, Slobodu i Radnik. Bivši selektor naše reprezentacije, a sada trener Mladosti iz Lučana Radovan Ćurčić nije imao toliko raznovrsnu igračku karijeru, ali jeste krajem devedesetih nastupao za Javor, OFK Beograd i na kratko za slovenačku Goricu.

Preostala petorica trenera koje trenutno gledamo u Mozzart Bet Superligi nisu bili uspešni u kopačkama. Šef stručnog štaba Novog Pazara Strahinja Pandurović se nikada nije ni oprobao u njima, ali fudbal je zavoleo uz svog oca, nekadašnjeg golmana Partizana Gorana Pandurovića i zahvaljujući tome godinama je bio saradnik raznih trenera crno-belih, od Aleksandra Stanojevića i Sava Miloševića, preko Gordana Petrića, Zorana Mirkovića, do Igora Duljaja. Vodio je jedno vreme i Teleoptik, a od početka ove sezone je 36-godišnjak u Novom Pazaru.

Bez značajnijeg igračkog iskustva do klupa su došli i Zoran Popović (IMT), Marko Neđić (Radnički Niš), Nemanja Glušica (Mačva), pa i Marko Savić (Vojvodina), koji jeste bio član Sarajeva i bugarskog Spartaka iz Varne, ali nije bio toliko dobar kao kada je okačio kopačke u klin i krenuo da gradi drugu karijeru preko klupe estonske Levadije.

Sad, da li je vrlina ili mana to da je fudbalski trener već imao uspešnu igračku karijeru – ne možemo da tvrdimo. Možda naposletku ni nema preterano veliki značaj, već samo u nekoj meri utiče na trenerski stil i način kako se ophode prema fudbalerima u svlačionici. Svakako, ni nije nam namera da bilo koga hvalimo ili kritikujemo, već samo primećujemo zanimljivost koliko su drugačiji kriterijumi španskih klubova prilikom dovođenja trenera nego u našoj zemlji.

Mada, možda to i jeste tema kojom bi trebalo više da se pozabave ljudi zaduženi za razvoj srpskog fudbala u FSS, da se pronađe model kako da se omogući ljudima koji nisu od ranije u svetu fudbala, već su se samo striktno edukovali za trenere, da lakše dobiju šansu za dokazivanjem u našim klubovima. Ne mora baš nužno toliko često u našoj zemlji da se završava kroz priču “imam čoveka za tebe” i već postojeća poznanstva...

PRIMERA

Uspešni fudbaleri

Kike Sanćes Flores (Alaves)

Antonio Hidalgo (Deportivo)

Luis Migel Ramis (Osasuna)

Injiho Perez (Viljareal)

Bez značajnije igračke karijere

Klaudio Hiraldes (Selta)

Hoze Bordalas (Hetafe)

Manolo Gonzales (Espanjol)

Huan Fransisko Funes (Malaga)

Hose Alberto (Rasing Santander)

Benjat San Hose (Rajo Valjekano)

Luis Garsija (Sevilja)

Karlos Korberan (Valensija)

MOZZART BET SUPERLIGA

Uspešni fudbaleri

Albert Rijera (Crvena zvezda)

Saša Ilić (Partizan)

Radomir Koković (Železničar)

Zoran Rendulić (Radnik)

Feđa Dudić (Radnički Kragujevac)

Jovan Damjanović (OFK Beograd)

Marko Jakšić (Čukarički)

Radovan Ćurčić (Mladost)

Bez značajnije igračke karijere

Strahinja Pandurović (Novi Pazar)

Zoran Popović (IMT)

Nemanja Glušica (Mačva)

Marko Neđić (Radnički Niš)

Marko Savić (Vojvodina)

PRIMERA – 4. KOLO

Petak

Betis - Real Madrid 1:0 (0:0)

/Perot 81/

Subota

Atletik Bilbao - Atletiko Madrid 3:0 (0:0)

/Niko Vilijams 46, Navaro 48, Sanset 90/

Rajo Valjekano - Rasing Santander 3:2 (2:2)

/Raciu 17, Kameljo 43, 47 - Kanales 4, Garsija 28/

Viljareal - Deportivo La Korunja 2:3 (1:1)

/Pepe 19, Traore 76ag - Luismi 43, Edašuri 79, Obamejan 88/

Nedelja

Valensija – Barselona 0:5 (0:2)

/Jamal 6, 85, Lopez 22, Rafinja 55, Pedri 79/

Alaves - Osasuna 5:2 (2:0)

/Boje 27, 51, 68, Dijas 36, Ibanjes 90 - Budimir 46, 64pen/

Malaga - Levante 0:0

Espanjol - Sevilja 1:1 (0:0)

/Fernandez 90+8 - Stasin 85/

Ponedeljak

19.00: (2,50) Hetafe (2,85) Selta (3,30)

21.30: (2,90) Elče (3,35) Sosijedad (2,45)

***kvote su podložne promenama